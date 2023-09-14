全家霜淇淋買1送1來了！明起「加碼6天」霜淇淋9元 特大拿鐵半價
霜淇淋控準備開吃，全家宣布，明（15）日起周五六日三天，到門市用全盈+PAY支付，享Fami!ce霜淇淋不限口味買1送1，首推WA!COOKIES聯名新口味「荔枝烏龍霜淇淋」。此外，比買1送1更快樂的9元霜淇淋也來了，9月15日當天及下周平日（9月18日至9月22日），在這6天領包裹都可獲得霜淇淋9元優惠券，1件包裹可領1張，單筆最多贈送5張。
記者黃韻文／綜合報導
除了冰品優惠，咖啡好康也沒少，全家在明（15）日起周五六日三天，門市祭出特大杯拿鐵（70元）不限冰熱買1送1，平均每杯35元，等於小杯拿鐵價格不變、容量直接變成特大杯。此外，經典黑炫牛奶酷繽沙、經典黑炫拿鐵酷繽沙也有任選買1送1，平均33元。
鬍子爺爺新品同步報到，後（16）日起全家再推出beard papa’s獨家聯名新品，冰品「卡士達布丁雪派」69元首先開賣，緊接著9月19日再開賣乳含量50%以上的卡士達奶茶（38元），而卡士達餐包（42元）在9月20日壓軸開賣，9月20日至10月3日期間，買鬍子爺爺卡士達新品享任選第2件6折。
7-ELEVEN也有重磅商品將亮相，每年都要手刀搶買的迪士尼「瓶中娃娃」又來了，慶祝迪士尼100周年，7-ELEVEN預計9月20日起全台獨賣「午後の紅茶」聯名組「午後の幸福童話」，一次推出4組限定款，唐老鴨、黛西限定款269元，米奇、米妮限定款259元。