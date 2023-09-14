中正橋改建台北往新北方向10月通車 侯友宜、蔣萬安聯手視察
由雙北市政府攜手合作的中正橋改建工程，目前已完成主橋鋼拱肋合攏、鋼纜施拉作業，正在趕辦道路鋪面及附屬設施中，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安今（14）日攜手出席五捷聯盟合作備忘錄簽署記者會後，又一同趕往即將在10月開放中正橋台北往新北方向的新橋視察，象徵改建工程的重大里程碑又向前一步。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，雙北的生活圈密不可分，而中正橋更是連繫新北市和台北市間的重要橋梁，考量橋齡老化耐震及防洪能力不足，雙北市為確保市民每日通勤需要的安全，透過兩市緊密合作，共同推動中正橋改建工程，提供往來雙北市民朋友一座兼具安全便捷及美麗的新橋梁。
新北市政府工務局長祝惠美指出，中正橋新橋鋼拱肋跨距215公尺，拱高50公尺，是國內跨度最大的三點式鋼拱橋，但考量中正橋是雙北重要交通動線，施工期間交通不可中斷，因此採用先建新橋再拆舊橋的方式施工，新中正橋同時配合施工進度採多階段進行通車；改建工程總經費約33億元，其中新北市政府分攤12.4億元。
新北市政府新建工程處長王益翔則是說明，預計於雙十連假10月7日起通車的新中正橋台北往新北方向，行車動線分別是外線2車道和機車道，以及舊橋1車道也暫時繼續使用。通往新北環快及堤外匝道車輛請由新橋外線2車道銜接；新北往台北方向則仍暫維持由原橋通行，改道初期因用路習慣改變，敬請用路人行經該路段時注意路況小心行駛。