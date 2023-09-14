賴佩霞「全身白」當郭台銘副手！打造台版希拉蕊 穿搭選色藏深意
鴻海創辦人郭台銘投入2024總統大選，副手人選備受注目，今（14）日端出「郭賴配」跌破眾人眼鏡。藝人賴佩霞以一身「全白造型」宣布參選副總統，宛如「台版希拉蕊」，掀起民眾熱議「白色力量」，政治檯面上的衣著戰，可不只是彰顯品味這麼簡單。
記者蕭涵云/綜合報導
才在影集《人選之人─造浪者》飾演總統候選人林月真的賴佩霞，戲裡成功當選總統；今天同樣以「全白服裝造型」現身宣布參選，讓不少眼尖劇迷笑稱，以為是第二季開播；竟然戲如人生成為郭台銘副手。
以色彩學而論，職場上可說是以白色最受到歡迎，光明燦亮的白，不只有著單純直率、簡潔俐落的形象，也有可靠誠懇之感；如若無色的白色，更有象徵不沾染任何政治色彩的意味。
其實早在2016年美國總統大選之際，希拉蕊・柯林頓（Hillary Clinton）便曾以「全白褲裝」掀起社群效益；從接受民主黨全國大會黨內提名、公開總統辯論、到川普就職典禮，她三度以「白色套裝」示人，令民眾留下深刻印象。即使未能如願當上總統，也成功收穫政壇「高衣Q女王」美譽。
尤其曾是美國第一夫人的希拉蕊・柯林頓，宣布從政後，還將過去營造溫婉形象而選穿的柔和色系裙裝，轉變成俐落剪裁及飽和色系的褲裝，以凸顯幹練形象。更成功以「白色力量」，為世人留下近代男女政壇抗衡的深刻記憶。
事實上，早在20世紀初，美國女性為爭取投票權之際，以象徵純潔的白色作為運動代表色，而讓白衣被視為「女性賦權」象徵；此後，更可觀察到不少女性代表於參政的重要時刻，常會選擇全白服裝。
最具代表性的還有，2020年美國誕生首位女性副總統，賀錦麗（Kamala Harris）發表勝選演說當天，也以成套白色西裝成為眾所矚目的嬌點。今台灣政壇，迎接一位嶄新臉孔的政治素人，「全白造型」的賴佩霞宛如「台版希拉蕊」，才一現身便受到民眾關注、為政界掀起話題。
投入大量心血研究心理學的賴佩霞，致詞自承專長是溝通與協調；而郭台銘受訪時也強調，賴佩霞的屹立不搖、不折不撓都深深吸引他，視之為「天選之人」。賴佩霞今選穿合身剪裁的針織毛衣，別出心裁於半截手袖開衩、立體設計肩部造型，搭配同色寬褲，雖然質材柔軟卻充滿個性，像極了為與郭台銘的「黑白配」，注入一股溫柔而堅毅的形象。