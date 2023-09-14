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賴佩霞「全身白」當郭台銘副手！打造台版希拉蕊　穿搭選色藏深意

▲鴻海創辦人郭台銘（圖左）投入2024總統大選，今端出「郭賴配」跌破眾人眼鏡。藝人賴佩霞（圖右）以一身「全白造型」宣布參選副總統，宛如「台版希拉蕊」，掀起民眾熱議「白色力量」政治學。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.14）
▲鴻海創辦人郭台銘（圖左）投入2024總統大選，今端出「郭賴配」跌破眾人眼鏡。藝人賴佩霞（圖右）以一身「全白造型」宣布參選副總統，宛如「台版希拉蕊」，掀起民眾熱議「白色力量」政治學。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.14）

記者蕭涵云/綜合報導

鴻海創辦人郭台銘投入2024總統大選，副手人選備受注目，今（14）日端出「郭賴配」跌破眾人眼鏡。藝人賴佩霞以一身「全白造型」宣布參選副總統，宛如「台版希拉蕊」，掀起民眾熱議「白色力量」，政治檯面上的衣著戰，可不只是彰顯品味這麼簡單。

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才在影集《人選之人─造浪者》飾演總統候選人林月真的賴佩霞，戲裡成功當選總統；今天同樣以「全白服裝造型」現身宣布參選，讓不少眼尖劇迷笑稱，以為是第二季開播；竟然戲如人生成為郭台銘副手。

▲郭台銘獨立參選2024總統大選，正式宣布副手人選是賴佩霞，也是《人選之人─造浪者》裡，飾演民眾黨總統候選人的「林月真」。（圖／Netflix）
▲郭台銘獨立參選2024總統大選，正式宣布副手人選是賴佩霞，也是《人選之人─造浪者》裡，飾演民眾黨總統候選人的「林月真」。（圖／Netflix）
以色彩學而論，職場上可說是以白色最受到歡迎，光明燦亮的白，不只有著單純直率、簡潔俐落的形象，也有可靠誠懇之感；如若無色的白色，更有象徵不沾染任何政治色彩的意味。

其實早在2016年美國總統大選之際，希拉蕊・柯林頓（Hillary Clinton）便曾以「全白褲裝」掀起社群效益；從接受民主黨全國大會黨內提名、公開總統辯論、到川普就職典禮，她三度以「白色套裝」示人，令民眾留下深刻印象。即使未能如願當上總統，也成功收穫政壇「高衣Q女王」美譽。

▲民主黨總統參選人希拉蕊。（圖／達志影像／美聯社 2016.6.12）
▲2016年美國總統大選，民主黨總統參選人希拉蕊。（圖／達志影像／美聯社 2016.6.12）
尤其曾是美國第一夫人的希拉蕊・柯林頓，宣布從政後，還將過去營造溫婉形象而選穿的柔和色系裙裝，轉變成俐落剪裁及飽和色系的褲裝，以凸顯幹練形象。更成功以「白色力量」，為世人留下近代男女政壇抗衡的深刻記憶。

事實上，早在20世紀初，美國女性為爭取投票權之際，以象徵純潔的白色作為運動代表色，而讓白衣被視為「女性賦權」象徵；此後，更可觀察到不少女性代表於參政的重要時刻，常會選擇全白服裝。

▲英國賭盤預測，民主黨候選人希拉蕊當選美國總統機率達83%。（圖／達志影像）
▲希拉蕊三度以「全白褲裝」亮相，促使社群媒體自發性呼籲女性 #WearWhiteToVote（穿白衣去投票）的運動，以聲援女性參政論者。（圖／達志影像）
最具代表性的還有，2020年美國誕生首位女性副總統，賀錦麗（Kamala Harris）發表勝選演說當天，也以成套白色西裝成為眾所矚目的嬌點。今台灣政壇，迎接一位嶄新臉孔的政治素人，「全白造型」的賴佩霞宛如「台版希拉蕊」，才一現身便受到民眾關注、為政界掀起話題。

▲美國喬治亞州日前發生連環槍擊案，造成6名亞裔死亡。美國總統拜登今天宣布降半旗哀悼，明天將和副總統賀錦麗前往當地與亞裔領袖會面，商討亞裔族群安全議題。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國副總統賀錦麗（圖左）與總統拜登（圖右）。（圖／美聯社／達志影像）
投入大量心血研究心理學的賴佩霞，致詞自承專長是溝通與協調；而郭台銘受訪時也強調，賴佩霞的屹立不搖、不折不撓都深深吸引他，視之為「天選之人」。賴佩霞今選穿合身剪裁的針織毛衣，別出心裁於半截手袖開衩、立體設計肩部造型，搭配同色寬褲，雖然質材柔軟卻充滿個性，像極了為與郭台銘的「黑白配」，注入一股溫柔而堅毅的形象。

▲郭台銘獨立參選2024總統大選，正式宣布副手人選是賴佩霞。（圖／記者陳明中攝，2023.09.14）
▲郭台銘獨立參選2024總統大選，正式宣布副手人選是賴佩霞。（圖／記者陳明中攝，2023.09.14）
▲鴻海創辦人郭台銘（左）正式宣布副手參選人為藝人賴佩霞（右）。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.14）
▲鴻海創辦人郭台銘（左）正式宣布副手參選人為藝人賴佩霞（右）。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.14）

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