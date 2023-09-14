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金鐘58入圍完整名單／吳慷仁槓上姚淳耀　桂綸鎂首入圍鬥蔡淑臻

▲吳慷仁（左）與姚淳耀（右）在台劇《模仿犯》皆有精彩演出，兩人同時入圍金鐘戲劇節目男主角獎，將同台爭奪視帝。（圖／Netflix）
▲吳慷仁（左）與姚淳耀（右）在台劇《模仿犯》皆有精彩演出，兩人同時入圍金鐘戲劇節目男主角獎，將同台爭奪視帝。（圖／Netflix）

記者賴禹妡／綜合報導

第58屆金鐘獎今（14）日公布入圍名單，由第55屆視帝姚淳耀主持入圍記者會，揭曉嘉賓則邀請于子育、Lulu黄路梓茵、黃冠智、柯大堡、白潤音、嚴藝文等人擔任。而本屆金鐘獎充滿許多優秀作品，吳慷仁及姚淳耀皆憑藉台劇《模仿犯》入圍戲劇節目男主角獎，將同台爭奪視帝。至於視后則有《台北女子圖鑑》桂綸鎂對上《村裡來了個暴走女外科》蔡淑臻，兩位實力堅強的女星將角逐戲劇節目女主角獎。至於上午才宣布擔任郭台銘2024年總統大選副手的女星賴佩霞，則以《人選之人－造浪者》入圍迷你劇集女配角獎。

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第58屆金鐘獎將於10月21、22日在國父紀念館舉辦，先前已經公布主持人由陳亞蘭及劉品言主持節目類金鐘獎，戲劇類金鐘獎主持由鍾欣凌獨自扛下重任。

【重要入圍名單】

特別貢獻獎

丁強 

戲劇類節目造型設計獎

▲第58屆金鐘獎今日公布入圍名單。（圖／金鐘獎直播YT）
戲劇節目獎

▲第58屆金鐘獎今日公布入圍名單。（圖／金鐘獎直播YT）
戲劇節目導演獎 

▲第58屆金鐘獎今日公布入圍名單。（圖／金鐘獎直播YT）
戲劇節目編劇獎 

▲第58屆金鐘獎今日公布入圍名單。（圖／金鐘獎直播YT）
戲劇節目女主角獎 

▲第58屆金鐘獎今日公布入圍名單。（圖／金鐘獎直播YT）
戲劇節目男主角獎 

▲第58屆金鐘獎今日公布入圍名單。（圖／金鐘獎直播YT）
戲劇節目女配角獎 

▲第58屆金鐘獎今日公布入圍名單。（圖／金鐘獎直播YT）
戲劇節目男配角獎 

▲第58屆金鐘獎今日公布入圍名單。（圖／金鐘獎直播YT）
迷你劇集獎 

▲第58屆金鐘獎今日公布入圍名單。（圖／金鐘獎直播YT）
電視電影獎  

▲第58屆金鐘獎今日公布入圍名單。（圖／金鐘獎直播YT）
迷你劇集（電視電影）導演獎 

▲第58屆金鐘獎今日公布入圍名單。（圖／金鐘獎直播YT）
迷你劇集（電視電影）編劇獎 

▲第58屆金鐘獎今日公布入圍名單。（圖／金鐘獎直播YT）
迷你劇集／電視電影女主角獎 

▲第58屆金鐘獎今日公布入圍名單。（圖／金鐘獎直播YT）
迷你劇集／電視電影男主角獎 

▲第58屆金鐘獎今日公布入圍名單。（圖／金鐘獎直播YT）
迷你劇集（電視電影）女配角獎 

▲第58屆金鐘獎今日公布入圍名單。（圖／金鐘獎直播YT）
迷你劇集（電視電影）男配角獎  

▲第58屆金鐘獎今日公布入圍名單。（圖／金鐘獎直播YT）
戲劇類節目視覺特效獎 

▲第58屆金鐘獎今日公布入圍名單。（圖／金鐘獎直播YT）
戲劇配樂獎    

▲第58屆金鐘獎今日公布入圍名單。（圖／金鐘獎直播YT）
戲劇原創歌曲獎

▲第58屆金鐘獎今日公布入圍名單。（圖／金鐘獎直播YT）
綜藝節目獎   

▲第58屆金鐘獎今日公布入圍名單。（圖／金鐘獎直播YT）
綜藝節目主持人獎  

▲第58屆金鐘獎今日公布入圍名單。（圖／金鐘獎直播YT）
益智實境節目獎 

▲第58屆金鐘獎今日公布入圍名單。（圖／金鐘獎直播YT）
益智實境節目主持人獎 

▲第58屆金鐘獎今日公布入圍名單。（圖／金鐘獎直播YT）
生活風格節目獎

▲第58屆金鐘獎今日公布入圍名單。（圖／金鐘獎直播YT）
生活風格節目主持人獎  

▲第58屆金鐘獎今日公布入圍名單。（圖／金鐘獎直播YT）

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