金鐘58入圍完整名單／吳慷仁槓上姚淳耀 桂綸鎂首入圍鬥蔡淑臻
第58屆金鐘獎今（14）日公布入圍名單，由第55屆視帝姚淳耀主持入圍記者會，揭曉嘉賓則邀請于子育、Lulu黄路梓茵、黃冠智、柯大堡、白潤音、嚴藝文等人擔任。而本屆金鐘獎充滿許多優秀作品，吳慷仁及姚淳耀皆憑藉台劇《模仿犯》入圍戲劇節目男主角獎，將同台爭奪視帝。至於視后則有《台北女子圖鑑》桂綸鎂對上《村裡來了個暴走女外科》蔡淑臻，兩位實力堅強的女星將角逐戲劇節目女主角獎。至於上午才宣布擔任郭台銘2024年總統大選副手的女星賴佩霞，則以《人選之人－造浪者》入圍迷你劇集女配角獎。
記者賴禹妡／綜合報導
第58屆金鐘獎將於10月21、22日在國父紀念館舉辦，先前已經公布主持人由陳亞蘭及劉品言主持節目類金鐘獎，戲劇類金鐘獎主持由鍾欣凌獨自扛下重任。
【重要入圍名單】
特別貢獻獎
丁強
戲劇類節目造型設計獎
戲劇節目獎
戲劇節目導演獎
戲劇節目編劇獎
戲劇節目女主角獎
戲劇節目男主角獎
戲劇節目女配角獎
戲劇節目男配角獎
迷你劇集獎
電視電影獎
迷你劇集（電視電影）導演獎
迷你劇集（電視電影）編劇獎
迷你劇集／電視電影女主角獎
迷你劇集／電視電影男主角獎
迷你劇集（電視電影）女配角獎
迷你劇集（電視電影）男配角獎
戲劇類節目視覺特效獎
戲劇配樂獎
戲劇原創歌曲獎
綜藝節目獎
綜藝節目主持人獎
益智實境節目獎
益智實境節目主持人獎
生活風格節目獎
生活風格節目主持人獎