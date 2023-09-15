未來少女／影視音「共伴效應」！華研總裁何燕玲：選秀讓音樂變現

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從2000年《電視大國民》的「宇宙2000實力美少女爭霸戰」，造就女團天花板S.H.E、《超級星光大道》將星光一班冠軍林宥嘉捧成失戀情歌王子，到《聲林之王》迎接創作新秀李友廷，華研製作流行音樂和包裝明星能力無庸置疑，這幾年更投入培訓新人不遺餘力，今年推出薄荷水晶參加女團選秀節目《未來少女》，獨特曲風引起流行，讓人眼睛為之一亮。
華研國際音樂總裁何燕玲接受《NOWnews今日新聞》專訪，談到這20年來參與選秀節目的經驗，她主張綜藝節目、戲劇節目和音樂息息相關，因為音樂會有語言隔閡，但透過電視節目傳播到不同國家，三位一體產生「共伴效應」，就能擁有颱風般的巨大影響力，紅到香港、星馬等地區，歌手只要擁有多首金曲，就能到海外舉辦演唱會，立即將音樂的流量變現。
「影視音這三個就是很重要的一個循環，我們參加選秀就是希望透過這樣的賽道，讓更多人能夠看到我們。」
何燕玲以飛輪海為例，偶像團體搭配電視劇《終極一班》，由華研量身訂做主題曲，後來在大陸、香港等地開了巡迴演唱會，也是透過戲劇的影響，「我們用音樂幫藝人變現，不就是這樣嗎？以前演偶像劇的紅到海外都可以接商演，只要你能唱，音樂就是一種變現最快的管道。」在台灣仍是亞洲流行音樂中心時，歌手只要有好作品，完全不用擔心收入。
近年隨著中國、韓國娛樂圈勢力崛起，台灣綜藝、戲劇式微，音樂開始受到侷限，被聆聽的機會變少，選秀節目就成了一個重要的宣傳管道，何燕玲表示，各種音樂競賽節目是一個很棒的宣傳資源，它幫到很多影視明星、歌手，「歌手其實要走出去是最難的，為什麼最難，第一個就有語言隔閡，英文是全世界共同語言，聆聽西洋歌曲比較容易被接受，可是中文歌要在美國、歐洲、日本做推廣太難。」
許多綜藝節目為了推廣到海外，開始播放各國語言字幕，影視音形成緊密關係，成了很重要的良性循環，對於推廣音樂的唱片公司，參加選秀節目就是希望透過這樣的賽道，讓音樂產生洗腦效應，讓更多人能夠看到自己，節目或許無法看100遍，音樂卻能在影音串流平台無限循環，當音樂被理解意義、旋律被記住後，藝人就能突破語言界線在不同區域走紅，小到一個音樂節、或是一個地方表演，大至開起巡迴演唱會都有可能。
何燕玲說，音樂跟著綜藝、戲劇結合，可以增加推廣力，會產生非常好的共伴效應，更容易深入當地的觀眾心裡，當粉絲喜歡上偶像團體，就會愛上他們的音樂，模仿拼音也能跟著唱，「這就是為什麼我們需要彼此，過去這10年當綜藝或影視劇比較弱勢的時候，音樂也是辛苦的，因為缺乏很多可以曝光的載體。」
「我們要與時並進，要了解我們的消費者，接受消費者都是年輕人居多，他們的專注力、時間、金錢都是有限的。」
華研音樂和《未來少女》總製作人詹仁雄長久合作建立起信任，何燕玲認為雙方這段關係是很好的磁場跟緣分，在《超級星光大道》時順利將冠軍林宥嘉納入旗下，她直言林宥嘉雖是第一名，那時候光環最大的卻是蕭敬騰跟楊宗緯，因為電視節目競爭緊張刺激，要有它的戲劇性張力才會有人關注，不過隨著長時間發展，林宥嘉這麼多年走下來，累積無數首朗朗上口的情歌，最終音樂這條路要靠實力說話，能留下好的作品才能走得長久，「宥嘉的澳門演唱會其實我很感動，因為點歌環節，太多好歌唱不完，音樂還是要留下好的作品。」
何燕玲坦言，現在韓國文化大量輸出，偶像團體暴增，聆聽音樂管道多元，新世代的自媒體風氣盛行，粉絲們越來越難聚焦於造星運動，當年他們在林宥嘉獲得選秀冠軍後，在眾人引頸盼望之下，仍足足花了一年時間，邀請林夕、陳小霞等頂尖音樂人，聯手調製這張音樂精品，但現在選秀節目能維持的關注度，無法持續太久，大家必須保持熱度在節目結束後辦演唱會，無法像過往耐心等待一個娛樂圈新星的誕生。
「如果我們今天選出一個冠軍，要等一年那麼久嗎？可能都冷掉了，因為現在世界不一樣！」 不過，華研沒有放棄，一直不計成本在培訓新秀、參與選秀節目雙管齊下，這次推出女團薄荷水晶，首重就是唱歌實力，舞蹈能力仍需多加磨練，何燕玲強調參加比賽的目的不是爭奪冠軍，更重要的是要留下好的作品，「選秀就是多一個不同的載體跟平台，可以讓她們被更多人看到，也讓女孩們透過比賽建立感情，我希望這次未來少女們要有這樣的一個感情存在」。
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