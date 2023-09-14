賴佩霞當郭台銘副手！徐乃麟驚喊「怎沒找我」自曝：聲量比較大
鴻海集團創辦人郭台銘今（14）日公布，2024年總統大選副手為女星賴佩霞，引起一陣熱議。對此，男星徐乃麟出席活動時，坦言看到消息感到很意外，更幽默直呼：「我想怎麼沒有找我，我想我的聲量會比較大嘛。」但也透露他已經不再接觸政治，因為過去曾因此受過傷。
記者賴禹妡／綜合報導
徐乃麟今日出席眼科記者會時，聊到賴佩霞擔任郭台銘2024年總統大選副手一事，他坦言得知消息時很意外，也幽默地笑喊：「我想怎麼沒有找我，我想我的聲量會比較大嘛。」徐乃麟說完立刻解釋是聲音比較大，但仍相當支持藝人從政，認為若是可以幫助到演藝圈，無論是工作、福利或演出方面，對演藝人員來說都相當不錯。
徐乃麟過去曾多次談論政治，也曾公開力挺選舉，他透露現在已經不再參與，因為曾經「受過傷」，現在只想開開心心過日子，他還自爆曾被親民黨諮詢過，但不想去選市議員、立法委員，從政比當藝人辛苦得多。徐乃麟也直言，賴佩霞脫離演藝圈一陣子，不清楚對方和郭董私下的互動。
賴佩霞小檔案
生日：1963年6月8日（60歲）
學歷：暨南大學法學博士、美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導班
職業：歌手、演員、身心靈講師、作家、雜誌發行人、大學助理教授
兒女：長女謝沛恩（演員）、次女謝沛庭、繼子Tony Xie（隋棠老公）
代表作：電視劇《植劇場－天黑請閉眼》、《人選之人-造浪者》、電影《阿美！阿美！》
經歷：
1984年發行首張專輯《冷凍我愛》踏入樂壇，同年因孫越邀請受洗為基督徒
1989年隨更生團契入監輔導受刑人，接受心理治療及專業諮商訓練
1990年研習身心靈教育
2011年成為女性雜誌《魅麗雜誌》發行人
2012年出版自傳《回家：賴佩霞20年修行告白》