藝人從政行不行？賴佩霞成副手 許淑華：零經歷恐無法說服選民
鴻海創辦人郭台銘今早宣布，副手將由女藝人、曾出演知名影集《人選之人造浪者》的賴佩霞擔任，對此，民進黨立委參選人、台北市議員許淑華今（14）日出席《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》受訪時認為，賴佩霞的行政經歷不完整，會讓外界質疑他有沒有經驗，應該陸續提出政見說服民眾。
記者林怡昕／台北報導
許淑華、立委洪孟楷及資深媒體人黃暐瀚，今天出席《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》，對於郭台銘邀請賴佩霞擔任擔任副手，許淑華認為，賴佩霞是個非常優秀的候選人，但是賴佩霞的行政經歷不完整，會讓外界質疑他有沒有經驗。
許淑華再指，賴佩霞過去對於公共論述上的態度、兩岸關係、國際關係沒有相關論述，應該陸續提出政見說服民眾，不然只以「輔佐領導者」論述恐怕會崩壞，「藝人從政不是不行，最主要要看有沒有內容」。
許淑華說，任何候選人推出人選，都是有經過一定的精挑細選，自己並不會作太多評論，他認為，如何打開國際視野？內政要怎麼做？外界會打一個很大的問號，「要在3天內提出政見論述，大家才會看好，不然會直搖頭」。
許淑華也認為，賴佩霞是可敬的對手，「其實不是只有他很會演戲，還很會表達，還很會撫慰人心」，可以加強台灣社會溝通協調，還笑稱賴佩霞如果之後太紅，「郭董到時候會不會變成副的」。