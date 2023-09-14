柯文哲批蔡其昌害球員在新竹受傷 蔡壁如爆：民進黨員也支持我
下屆立委選舉，台灣民眾黨派出蔡壁如到台中海線，挑戰民進黨立法院副院長蔡其昌。黨主席柯文哲指出，台中市長選舉一役，蔡其昌光是家鄉清水就大輸盧秀燕4千票，且新竹棒球場爭議中，明知球員反映有問題，為了政績趕著啟用導致球員受傷，出事也未出面善後。蔡壁如表示，國民黨在此區已不提名，透露自己在海線經營不只藍白合，「不少民進黨員都支持我」。
記者顏幸如／台中報導
台灣民眾黨主席柯文哲今（14）日在台中市連跑大甲、梧棲、清水，為第一選區參選人蔡壁如助選，他在大甲的見面會秀出去年台中市長選舉得票數字，指蔡其昌在自己的立委本命區大輸1.2萬票，光是家鄉清水就輸4千票，顯現只要是一對一，蔡其昌就沒優勢。
柯文哲說，他對現在的民進黨評語只有兩個字，「就是貪污！」民進黨幹的這些壞事，新潮流佔9成，而蔡其昌是新潮流的大樁腳。去年九合一大選民進黨「一屍五命」，關鍵的新竹棒球場弊案，球員寫報告說球場有問題，民進黨卻為宣揚政績急著使用，球員才會受傷。他喊話蔡其昌，「身為中華職棒大聯盟會長，出事後你有出來嗎？」
對於外界視蔡壁如為立委選局能否藍白合的指標，蔡壁如說，國民黨確定不在中一選區提名參選人，但自己不會刻意說藍白合，而是呼應民眾期待，團結所有可以團結的力量，努力達成立法院三黨不過半的目標。
蔡壁如說，自己剛來中一選區時，大家覺得她很有勇氣，敢挑戰民進黨新潮流最強區，這半年結交非常多朋友，「不只藍白的支持者，還有不少民進黨員支持我」！她說，民進黨人對黨過去這兩年內鬥內行、內政紛擾連連、只在意識形態做表現極為不滿。她深深感受到百姓渴望政黨輪替的心情，會努力爭取鄉親支持，希望大家總統票投柯文哲、政黨票投民眾黨，唯有民眾黨不分區拿下很多席、立院三黨不過半，才能真正制衡，不讓民進黨繼續胡做非為，