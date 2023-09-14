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減輕弱勢學童負擔　莊競程媒合企業贈獎助金

▲立委莊競程媒合，今網智慧科技與財團法人彩雲社會福利慈善事業基金會捐助弱勢學生獎助學金(圖／莊競程提供2023.9.14)
▲立委莊競程媒合，今網智慧科技與財團法人彩雲社會福利慈善事業基金會捐助弱勢學生獎助學金(圖／莊競程提供2023.9.14)

記者柳榮俊/台中報導

今網智慧科技與財團法人彩雲社會福利慈善事業基金會，在立委莊競程媒合下，今(14)日舉辦「智生活清寒獎助學金」頒發活動，捐助北區、北屯區共24所國小弱勢學生獎助學金共48萬元，希望減輕經濟負擔，努力向學。

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「智生活清寒獎助學金」今分別在北屯區文昌國小與四維國小舉行，今網智慧科技股份有限公司永續長林明海、彩雲社會福利慈善事業基金會執行長吳瑞文代表頒發獎助學金，由文昌國小校長吳嘉賢、家長會長楊政凌，四維國小校長黃翠琴、家長會長李政儒代表受贈，立委莊競程、市議員曾朝榮也到場共襄盛舉，現場氣氛溫馨、熱絡。


四維國小校長黃翠琴表示，學校位處市區，往往讓外界誤以為各項資源豐富、不餘匱乏，其實，也有一些弱勢家庭小朋友，需要各界愛心幫助，感謝莊競程、今網智慧、彩雲基金會沒有忘記他們，獎助學金對弱勢學生幫助很大，可減輕經濟負擔。


莊競程說，這次企業捐助北區7所、北屯區17所，共24所國小弱勢學生獎助學金，每所學校各兩萬元，合計48萬元的活動，非常有意義，除了實質資源鼓勵學生勇敢追求自己的夢想，讓希望與愛的種子能持續下去外，更期許藉獎助學金的發送，讓學子感受社會的溫暖與愛，將來有能力時，也可以回饋社會，傳承愛心。


林明海指出，今網智慧過去20年多年來致力於社區服務，提供安心、便利、尊榮的服務，服務社區已達7500棟，營運據點從台中擴及全台六都，不論是最早的今網寬頻到如今的智生活社區服務平台，均做到全台第一。


多年來，一直積極結合核心服務投入公益，無論是支持地方校園的教育獎學金，投入永續數位社區改善，還是針對社會企業進行公益採購，他們一直努力實踐企業社會責任，未來也將以智慧科技為基礎，為社會和環境帶來正面的影響，共同創造一個更美好的生活。


吳瑞文說，彩雲慈善事業基金會，秉持取之社會、用之社會的理念，捐助獎助學金，每學年共兩次，每次50萬元，希望幫助家境清寒或家庭遭遇重大變故無力負擔學雜費的學子，減輕經濟負擔，讓他們在求學之路上無後顧之憂。

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