減輕弱勢學童負擔　莊競程媒合企業贈獎助金

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「智生活清寒獎助學金」今分別在北屯區文昌國小與四維國小舉行，今網智慧科技股份有限公司永續長林明海、彩雲社會福利慈善事業基金會執行長吳瑞文代表頒發獎助學金，由文昌國小校長吳嘉賢、家長會長楊政凌，四維國小校長黃翠琴、家長會長李政儒代表受贈，立委莊競程、市議員曾朝榮也到場共襄盛舉，現場氣氛溫馨、熱絡。
四維國小校長黃翠琴表示，學校位處市區，往往讓外界誤以為各項資源豐富、不餘匱乏，其實，也有一些弱勢家庭小朋友，需要各界愛心幫助，感謝莊競程、今網智慧、彩雲基金會沒有忘記他們，獎助學金對弱勢學生幫助很大，可減輕經濟負擔。
莊競程說，這次企業捐助北區7所、北屯區17所，共24所國小弱勢學生獎助學金，每所學校各兩萬元，合計48萬元的活動，非常有意義，除了實質資源鼓勵學生勇敢追求自己的夢想，讓希望與愛的種子能持續下去外，更期許藉獎助學金的發送，讓學子感受社會的溫暖與愛，將來有能力時，也可以回饋社會，傳承愛心。
林明海指出，今網智慧過去20年多年來致力於社區服務，提供安心、便利、尊榮的服務，服務社區已達7500棟，營運據點從台中擴及全台六都，不論是最早的今網寬頻到如今的智生活社區服務平台，均做到全台第一。
多年來，一直積極結合核心服務投入公益，無論是支持地方校園的教育獎學金，投入永續數位社區改善，還是針對社會企業進行公益採購，他們一直努力實踐企業社會責任，未來也將以智慧科技為基礎，為社會和環境帶來正面的影響，共同創造一個更美好的生活。
吳瑞文說，彩雲慈善事業基金會，秉持取之社會、用之社會的理念，捐助獎助學金，每學年共兩次，每次50萬元，希望幫助家境清寒或家庭遭遇重大變故無力負擔學雜費的學子，減輕經濟負擔，讓他們在求學之路上無後顧之憂。