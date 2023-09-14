宜蘭人才有！礁溪寒沐吃到飽68折、壽星0元 捷絲旅台大館買1送1
迎接秋季到來，飯店餐飲、飯店都推不少優惠。礁溪寒沐酒店MU TABLE自助餐廳特別推出「沐饗三重奏」，餐檯菜色澎湃升級不加價，連續三個月打造不同主題的特色料理。9月15日~10月10日為「原住民美食節」、10月13日~11月7日為「客家美食節」、11月10日~12月5日是「宜蘭農村美食節」。同步推多項獨家優惠，壽星0元吃大餐、宜蘭居民或全台60歲(含)以上長青賓客獨享68折，中秋與雙十連假皆適用。捷絲旅臺大尊賢館則是即日起至9月20日，推出「敬師有禮 買一送一」感恩限時回饋，可選擇揪團連訂兩間或是連住宿兩晚。
記者葉盛耀/綜合報導
「原住民美食節」菜色推薦現切「烤乳豬」，酥脆外皮的咔滋聲響引人滿腹食慾。也有傳統米食「竹筒飯」，有粒粒飽滿分明的Q彈糯米與山豬肉。更有部落慶典必備的「阿拜」(A Bai)，以月桃葉與假酸漿葉包裹著糯米與豬肉，水煮後的滋味清香爽口。另還有馬告香腸、飛魚香腸、炭烤全雞，現場更設置DIY小米酒調酒吧台與自助拉霸生啤酒機等
至於「客家美食節」，以鹹、肥、香展演客家飲食文化，吃得到梅干扣肉、客家麻油雞、客家白斬雞，主食類則有最具代表性的「粢粑」、五彩繽紛的「客家菜包」等。11月的「宜蘭農村美食節」，有發想於早期農家感謝居民們幫忙收割，以款待心意準備的「割稻飯」。也有古早農家菜的黃豆高麗菜、蔭油香蔥野蕨菜、農村蔥香米粉、燻肉炒豆乾等，更別錯過懷舊氣息的「鐵盒封筍控肉飯」則集結大小朋友最愛的控肉、滷蛋及甘蔗筍。
因應美食祭熱鬧登場，MU TABLE於活動期間也同步祭出三項用餐優惠。壽星於「生日當天」或「生日前後三天」與一位以上的付費成人賓客至餐廳用餐，壽星本人免費且不需支付服務費，惟限於生日當月使用完畢，不可「跨月」使用。
此外，凡設籍於宜蘭縣或身分證號碼G開頭的宜蘭居民，或是全台60歲(含)以上的長者，皆可享原餐價68折禮遇，須另加原價一成服務費。上述優惠皆適用於午餐、下午茶及晚餐，須提早訂位並於用餐時出示證明文件。三組優惠僅限擇一使用。MU TABLE餐費午餐每位1080元起+10%，晚餐每位1,380元+10%。
另外，晶華國際酒店集團旗下捷絲旅臺大尊賢館即日起至9月20日推出「敬師有禮 買一送一」感恩限時回饋，可住宿日期為今（14）日起至11月30日，全國公私立教育機構、學校教職員憑證件正本即可入住，可選擇揪團連訂兩間或是連住宿兩晚，以全家四人精緻家庭房為例，最低每人每晚僅要880元起，內含義饗食堂吃到飽自助式早餐，熱門中秋及雙十連假住宿再享不加價優惠。