三告陳吉仲！巴西進口蛋惹爭議　國民黨立委參選人赴中檢按鈴告發

我是廣告 請繼續往下閱讀
廖偉翔指出，用不實保存期限貼在雞蛋上詐騙人民，涉嫌共同或教唆取財，而農業部繞過採購法專案進口圖利超思，則有觸犯貪污治罪條例的圖利罪，明明上船日期是五月，到現在早就超過3個月了，標示的保存期限竟然能到10月5號，農業部包膜說法也明顯與事實不符。
上述的狀況，農業部明明都知情，卻仍堂而皇之地向國人說謊、甚至演媒體大戲欺騙消費者，置人民食安於不顧，廖偉翔氣憤表示「曾幾何時，我們連吃一個蛋餅、漢堡加蛋，連中秋節想吃個蛋黃酥，都成為一種奢侈」，要求這種無良、黑心的政府，就應該和不合格的雞蛋一樣，全面下架!
羅廷瑋也說，很多家長、烘培業者打電話到服務處，希望查清台中是否有販售巴西蛋，可見問題嚴重性。其實從陳水扁貪汙案爆發後，貪汙不再是收珠寶，而是開公司成立關係戶。買電有雲豹、買疫苗有高端、買快篩劑有小吃部，現在買蛋有超思。缺蛋採購為何不依照採購法辦理，而直接發包給超思處理？這次進口雞蛋有超過1億餘元價差，為何只交給超思處理，「這難道不是圖利、利益輸送？」
羅廷瑋強調，一間完全沒有實際案例，卻能幫農業部進口採購的公司，還有官員強迫蛋商幫政府背書，是不是有高人指點？所以今天站出來守護民眾食安，控告黑心政府、黑心民進黨的犯罪行為。