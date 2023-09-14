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中市酒駕累犯在靈堂上課　氛圍莊嚴

▲中市「酒駕累犯道安講習」移師到崇德殯儀館上課(圖／交通局提供2023.9.14)
▲中市「酒駕累犯道安講習」移師到崇德殯儀館上課(圖／交通局提供2023.9.14)

記者柳榮俊/台中報導

農曆7月最後一天，為了讓酒駕累犯體驗與死亡最近的距離，交通部公路總局台中區監理所與台中市政府交通局、台中市生命禮儀管理處合作，將「酒駕累犯道安講習」今(14)日移師到崇德殯儀館，針對31名酒駕累犯辦理別具意義的生命禮儀課程，現場特別將上課教室布置成告別式會場，希望透過震撼教育，讓參與課程的酒駕累犯者在靈堂體會生命無價，對酒駕害人害己的嚴重後果有所警惕。

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課堂現場氛圍莊嚴、祥和，由殯儀館人員向學員介紹從生命結束至大體入館的流程，台中區監理所長楊聰賢、台中市交通事件裁決處長黃士哲及台中市生命禮儀管理處秘書熊增仁一同宣誓「酒駕零容忍」，除彰顯台中市跨機關合作治理外，並共同展現積極防制酒駕的決心。


交通局長葉昭甫表示，喝酒開車肇事引發嚴重社會事件，造成許多家庭破碎與親人無盡的傷痛，盼藉由這場生命禮儀的震撼教育，讓學員養成良好的駕駛習慣。適逢中秋連假將到來，提醒「歡渡佳節不酒駕，平安快樂渡中秋」，酒後請指定駕駛、請親友接送或搭乘大眾運輸工具，愛家人、愛自己，別酒後駕車。


「在殯儀館上道安講習課程，在告別式會場的氛圍下真的有震撼到，不敢再酒後駕車了！」酒駕累犯上課後均表示，很後悔當時抱著僥倖心理酒後開車，當初若多花點費用代駕返家，就不會付出慘痛代價。


台中區監理所長楊聰賢指出，道路交通安全講習的目的是教導違規駕駛人遵守交通安全規則、導正不良駕駛習慣，降低交通事故發生，希望酒駕再犯者能記取教訓；另外，民眾也要特別留意喝酒隔日的「宿醉」症狀，也可能嚴重影響駕駛判斷力與反應能力，提倡「酒駕零容忍，酒後及宿醉不開車」觀念，確保交通安全。

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