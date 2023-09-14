中市酒駕累犯在靈堂上課　氛圍莊嚴

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課堂現場氛圍莊嚴、祥和，由殯儀館人員向學員介紹從生命結束至大體入館的流程，台中區監理所長楊聰賢、台中市交通事件裁決處長黃士哲及台中市生命禮儀管理處秘書熊增仁一同宣誓「酒駕零容忍」，除彰顯台中市跨機關合作治理外，並共同展現積極防制酒駕的決心。
交通局長葉昭甫表示，喝酒開車肇事引發嚴重社會事件，造成許多家庭破碎與親人無盡的傷痛，盼藉由這場生命禮儀的震撼教育，讓學員養成良好的駕駛習慣。適逢中秋連假將到來，提醒「歡渡佳節不酒駕，平安快樂渡中秋」，酒後請指定駕駛、請親友接送或搭乘大眾運輸工具，愛家人、愛自己，別酒後駕車。
「在殯儀館上道安講習課程，在告別式會場的氛圍下真的有震撼到，不敢再酒後駕車了！」酒駕累犯上課後均表示，很後悔當時抱著僥倖心理酒後開車，當初若多花點費用代駕返家，就不會付出慘痛代價。
台中區監理所長楊聰賢指出，道路交通安全講習的目的是教導違規駕駛人遵守交通安全規則、導正不良駕駛習慣，降低交通事故發生，希望酒駕再犯者能記取教訓；另外，民眾也要特別留意喝酒隔日的「宿醉」症狀，也可能嚴重影響駕駛判斷力與反應能力，提倡「酒駕零容忍，酒後及宿醉不開車」觀念，確保交通安全。