內幕／從教練變搭檔！郭台銘一對一洽談賴佩霞　知情者不超過5人

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭台銘今年8月宣布獨立參選後，在尋找副手人選方面，早早設定要以「女性、無政黨色彩」為條件；在團隊集思廣益下，並經作家楊照擔任牽線人，隨即與賴佩霞展開聯繫。
郭台銘在尋找副手過程中，對自家人也是完全保密到家，「全權由郭本人一對一接洽」，包括郭台銘長子郭守正在內，連幕僚群都不知情，甚至一直到今早記者會前才得知人選。有郭陣營幕僚私下坦言，包括郭台銘夫婦、賴佩霞夫婦，乃至接送司機等人在內，「知情者絕對不超過5人。」
郭營幕僚表示，郭台銘、賴佩霞兩人一同開記者會露面，相關地點、時間應是由郭本人親自聯繫賴，並非郭團隊幕僚轉達告知。該幕僚強調，就連郭賴私下在郭的住家見面，可能都要清空樓層，僅確保必要聯繫對象。至於為何選在今天公開？則是考量到若提早宣布，恐導致賴金鐘獎提名，受到政治因素干擾。
事實上，早在今年7月郭台銘醞釀獨立參選聲浪時，關鍵牽線人楊照就曾傳出替郭「出謀劃策」，更被指是郭團隊的文膽。不過，郭營幕僚則表示，郭台銘與楊照較像是「朋友關係」，並非為團隊文膽。
他解釋，若郭台銘就某項議題盼提出政見，會私下致電各路專家、學者交換意見；例如針對兩岸議題，郭在寫出金門和平宣言前，就是向淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山詢問看法，「（郭楊）兩人關係也較像是朋友間請益，而不是團隊文膽。」
據規劃，原先郭台銘找賴佩霞擔任教練角色，盼進入團隊中協助增進其對話、溝通能力；但在兩人見面洽談後，郭認為賴滿足理想中副手條件，不僅形象佳、熱衷公益，口才更是相當伶俐「相談甚歡」，因此才從原先設定教練角色，改為遞出搭檔參選邀請。
更多「賴佩霞擔任郭台銘副手」相關新聞。