國際知名建築設計師羅耕甫獲聘崑山科大講座教授

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羅耕甫建築設計師為崑山工專（崑山科大前身）化學工程科第75級畢業校友，琳瑯滿目的傑出事蹟讓他在111年度獲頒第16屆「企業經營類」校友傑出成就獎。從化工科畢業的羅耕甫建築設計師後來前往高雄醫學院攻讀心理學系，可說是毫無建築設計相關學科背景，但他的得獎作品多次與世界級大師Zaha Hadid（札哈·哈蒂）、隈研吾、WOHA等，在國際比賽中並列獲獎人，更是台灣唯一連續五屆獲WAF（World Architecture Festival）世界建築獎殊榮的建築設計師。
羅耕甫於2021年受歐洲文化中心邀請至威尼斯建築雙年平行展《時間 空間 存在》展出。並於2019年在瑞典設立分公司，在瑞典國際工程顧問公司WSP的協助下開始承接建築規劃設計案，並已完成第一棟建築設計案許可執照動工。
校長李天祥表示，羅耕甫設計師的自學經歷一直都是許多年輕學子的榜樣，他的數理與設計建築能力極強，大學靠投資賺進第一桶金，更自學跨入建築設計領域，承接不少商業空間設計案，累積獲得超過236個建築、室內設計的國內外大獎的獎項殊榮。以台南來說，南區鹽埕段商八土地的「碳佐麻里台南安平園區」、台南優廣建設湖美社區「隱玉所Ⅳ」億萬豪宅別墅案等，皆出自於羅耕甫建築設計師，證實他在建築規劃與室內設計的豐厚實力。
根據2022年WAF的入圍獎項統計，台灣共計有11件建築作品入圍，羅耕甫設計師的橙田建築室研所就獨攬了5個名額，是台灣得獎最多的建築事務所，作品橫跨商業複合類、教育類、住宅類等3大建築品項。此外，羅耕甫設計師對永續建築相當堅持，無論是「綠建築」還是「生態建築」，目標都是減少對生態與環境的衝擊，他認為這類的「永續建築」都是時代趨勢，這也與崑山科大致力推動綠色科技與校園永續不遺餘力的理念不謀而合，師生皆相當期待親炙大師風采。