林宥嘉12月攻蛋唱3天！認了「近鄉情怯」 9月24日門票開賣
林宥嘉日前在「第18屆KKBOX風雲榜」首唱新歌〈垃圾寶貝〉，並驚喜宣布即將重返台北小巨蛋的林宥嘉，今（14）日正式宣布「idol 2023 世界巡迴演唱會」台北站全面啟動，從12月15日至17日，一口氣開唱3天，睽違5年重返台北小巨蛋開唱，林宥嘉表示：「近鄉情怯的心情真的會有，但也格外期待透過這次台北小巨蛋的演出機會，能額外誕生出過去在這場演唱會中沒有的小巧思、橋段、和歌曲。」演唱會門票將於9月24日開賣。
記者吳雨婕／綜合報導
日前到台北小巨蛋觀賞王力宏演唱會，接受媒體訪問時，一不小心搶先透露演唱會訊息的林宥嘉，今天正式宣布「idol 2023世界巡迴演唱會」台北站啟動，睽違5年重返台北小巨蛋，林宥嘉坦言：「近鄉情怯的心情真的會有。」近來數首發行和未發行之即將收錄在新專輯的新歌，勢必再帶給歌迷們，既新鮮又熟悉的感受，林宥嘉表示：「這是一場反映內心的作品，在有點類似黑洞效果的演唱會當中，希望所有的人能夠一起笑一起哭，一起像小孩子一樣。期待在這場將近三小時的演唱會裡，為每位觀眾製造美好深刻的回憶！」
林宥嘉在本月初推出新歌〈垃圾寶貝〉，其中在MV中的「林寶Bear」裝引起討論，讓他在拍攝MV時滿身大汗，他笑說：「這應該是我這輩子穿過最熱的衣服。」許多人好奇為什麼是熊裝？原來「Bear」在英文中除了熊以外，還有「忍受」與「包容」之意，恰好與〈垃圾寶貝〉中，「愛是包容對方的缺點、兩人交換著垃圾」的歌曲訊息完美吻合，林宥嘉表示：「為了好好傳達這個訊息，最近會常常看我穿成這樣喔！」
林宥嘉「idol 2023 世界巡迴演唱會」台北，12月15日至12月17日連續三天在台北小巨蛋登場，門票將於9月24日KKTIX售票系統、全家FamiPort全面啟售。