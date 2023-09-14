不滿消費者被矇騙 台中藍立委參選人告農業部3官員詐欺圖利
進口蛋頻生爭議，巴西雞蛋爆出「誤標效期」、全聯主動下架事件。國民黨台中市年輕世代立委參選人廖偉翔、羅廷瑋，今（14）日到台中地檢署按鈴告發農業部長陳吉仲、畜牧司長張經緯、副司長李宜謙涉嫌共同或教唆《詐欺取財》、《偽造文書》與《貪污治罪條例》的圖利罪。
記者顏幸如／台中報導
廖偉翔表示，今天要三告混蛋、王八蛋、瞎扯蛋政府，巴西專案進口雞蛋上船日期是5月底，抵台已7月。換算畜牧司長張經緯所說雞蛋為90天保存期限，9月初前應該銷毀，但市售巴西蛋盒製造日期卻是9月6日、保存期限至10月5日。此外，副司長李宜謙指「因為有加臘」有效期限可延至120天，與事實嚴重悖離，農業部把消費者蒙在鼓裡的行為形同詐欺、詐騙人民。
羅廷瑋表示，很多家長、烘培業者打電話到服務處，希望查清台中是否有販售巴西蛋，台中市政府向中央查詢，農業部竟說不便提供！他懷疑其中有圖利、利益輸送，因此站出來守護民眾食安，控告黑心政府、黑心民進黨的犯罪行為。
律師張方駿表示，以不實保存期限貼在雞蛋上、詐騙人民，涉嫌共同或教唆取財，亦有共同或教唆《詐欺罪》。另外，農業部繞過採購法以專案進口方式圖利超思公司，有涉嫌觸犯《貪污治罪條例》的圖利罪。