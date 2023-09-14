華為新機開紅盤！最大主板供應商華通再擁AI 亞馬遜將成關鍵客戶
華為最新旗艦機型Mate 60 Pro日前問世，引發全球轟動，國際分析師郭明錤今（14）日發表最新發現及預測，他指出，華通是華為2024年新款高階P與Mate系列的最大主板供應商，華通預期將自2024年開始進入AI伺服器市場，並成為該公司長期成長動能，Amazon與AWS（亞馬遜網路服務公司）可望成為華通2024年AI伺服器客戶的關鍵客戶之一。
記者鄭妤安／台北報導
郭明錤的最新預測中，首先指出，華為Mate 60 Pro採用12層anylayer HDI主板，因華通生產良率較佳，故出貨比重約50至60%，顯著高於第二供應商方正。Mate 60 Pro因需求優於預期故2H23出貨預估已調升20%至約600萬部。展望2024年，華為將推新款高階P系列與Mate系列，預估零組件採購量為3000至4000萬部。
預期華通是華為2024年新款高階P與Mate系列的最大主板供應商，來自華為高階手機的貢獻在2024年預估至少年成長150至200%。
華通預期將自2024年開始進入AI伺服器市場，並成為該公司長期成長動能，若驗證順利，Amazon與AWS（亞馬遜網路服務公司）將為華通2024年AI伺服器客戶的關鍵客戶之一。