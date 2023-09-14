北市高職生拿滅火器狂噴！醫曝「慘痛後果」：恐害人終身肺炎
台北市某高職今（14）日發生同儕間爭執，一名男學生情緒失控拿起滅火器朝教室門口狂噴，導致約19名學生身體不適送醫，詳細事發原因有待進釐清。對此北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰指出，滅火器內的粉塵人體無法吸收，吸入肺部後可能導致肺泡的「巨噬細胞」功能喪失，進而讓人出現永久性的肺部發炎，甚至提高肺癌的發生機率。
記者張志浩/綜合報導
目前國內的乾粉滅火器，主要以碳酸氫鉀跟磷酸二氫銨為主要成分，且大多為腐蝕性的粉塵，蘇一峰說明，滅火器的乾粉除了會傷害眼睛角膜、引起發炎外，吸入胸腔或進入肺部後，初期會引發過敏、氣喘和咳嗽等症狀，後續若氣管持續收縮，可能就會導致發炎。
蘇一峰指出，雖然滅火器的粉塵相較於許多化學藥劑或油類，毒性相對低，但粉塵進入肺部後，肺泡的巨噬細胞會協助身體吞噬粉塵，當吸收量超過負擔，巨噬細胞會出現死亡、失能的情況，粉塵可能會殘留在人體內半年、一年甚至是一輩子，進而導致永久性的肺炎、並讓罹患肺癌機率提升。
蘇一峰提及，吸入滅火器粉塵的患者，在送醫後會優先進行清洗、照X光等動作，不過若情況危急，可能會需要氧氣輔助處理，更重要的是後續追蹤與觀察，提醒民眾，滅火器主要還是應對緊急時刻的物品，除了不要隨意把玩或對人噴射外，正常使用時也要特別留意站位等細節，以免傷害自身。