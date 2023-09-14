金鐘58／賴佩霞《人選》入圍！美軍父雙重國籍惹議 決定放棄身分
鴻海集團創辦人郭台銘，今（14）日宣布副手人選，為演出影集《人選之人-造浪者》總統「林月真」的賴佩霞，她更以本片入圍金鐘獎女配角。但台美混血身分被點出「雙重國籍」疑慮，賴佩霞經紀人則回應：「會盡快放棄美國國籍。」
記者黃雅琪／綜合報導
隨著參政過往經歷全被挖出來，賴佩霞的父親是一名美國軍人，如今賴佩霞加入郭台銘陣營成為副總統候選人，「雙重國籍」遭到質疑。對此，賴佩霞經紀人表示：「會盡快安排進行放棄美國國籍程序」，今天會聯絡律師協助處理。
賴佩霞的父親在越戰期間派駐台灣，與當年在美國將軍家中擔任保母的母親相識，後來父親被派往越南投入越戰，才知道她生下賴佩霞，但他在戰爭結束後直接回美國，賴佩霞是由母親獨力撫養長大的，一直到20歲時才親眼見到父親。
賴佩霞小檔案
生日：1963年6月8日（60歲）
學歷：暨南大學法學博士、美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導班
職業：歌手、演員、身心靈講師、作家、雜誌發行人、大學助理教授
兒女：長女謝沛恩（演員）、次女謝沛庭、繼子Tony Xie（隋棠老公）
代表作：電視劇《植劇場－天黑請閉眼》、《人選之人-造浪者》、電影《阿美！阿美！》
經歷：
1984年發行首張專輯《冷凍我愛》踏入樂壇，同年因孫越邀請受洗為基督徒
1989年隨更生團契入監輔導受刑人，接受心理治療及專業諮商訓練
1990年研習身心靈教育
2011年成為女性雜誌《魅麗雜誌》發行人
2012年出版自傳《回家：賴佩霞20年修行告白》