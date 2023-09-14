高市辦理地籍圖重測　地政局：保障產權減少紛爭

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地政局長陳冠福表示，地籍圖重測係依據土地法第46條之1至之3及其執行要點暨地籍測量實施規則第184條等相關法令規定辦理；而重測時重新編定段界、地號，並以衛星定位接收儀及電子測距經緯儀等高科技設備測量，除提升測量精度外，亦解決地號雜亂無章之現象以方便地籍管理，同時會將重測範圍內都市計畫樁位，一併清理、補建並予以聯測，使地籍圖與都市計畫圖一致，便利都市計畫規劃、土地開發建設的進行。因此隨科技設備進步及重測技術發展純熟，辦理地籍圖重測對地籍釐整，健全地籍管理、減少土地界址紛爭、確保公私有產權、保障民眾、提升服務品質及政府公信力等均具顯著效益。
地政局表示，112年辦理地區分別為燕巢區尖山段；田寮區狗氳氤段及古亭坑段；杉林區十張犂段及茄苳湖段；美濃區龍肚段二小段等4區6段。另本市113年度地籍圖重測預計辦理地區計有：燕巢區尖山段及千秋寮段；田寮區牛稠埔段；杉林區杉林段；甲仙區東大邱園段；美濃區龍肚段二小段等5區6段，已陸續辦理前期作業中。
土地所有權人接到地籍圖重測結果通知書後，如對重測結果有疑義者，可於前述公告期間內攜帶通知書、身分證明文件等向土地所轄地政事務所閱覽重測後之地籍公告圖及重測結果表、冊。而對地籍圖重測公告事宜倘有不明瞭之處，歡迎與各轄管地政事務所聯絡，地政局各地政事務所將竭誠為您服務。另為便利服務民眾，土地所有權人亦可至地政局土地開發處及各地政事務所網站或內政部國土測繪中心網站閱覽地籍圖重測成果，以免舟車勞頓。