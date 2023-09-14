金鐘58／黃子佼、炎亞綸落馬！評審曝內幕：有討論Me too事件
第58屆金鐘獎入圍名單今（14）日公布，捲入Me too風波的炎亞綸、黃子佼在入圍名單中全數槓龜，評審主委李景白透露，決選名單的確有受Me too事件影響，「沒討論不可能，就看評審心裡的尺。」
記者羅凌筠／台北報導
競爭最激烈的是益智及實境節目獎，由《老少女奇遇記》、《一字千金》、《來吧！營業中》、《綜藝玩很大》、《歡迎光臨等你來家1》，共討論4輪才產出最後名單，至於《來吧！營業中》的炎亞綸在主持人獎沒有入圍算不算遺珠，評審表示：「沒有入選都是遺珠。」
吳宗憲以《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》自己打自己，在綜藝主持人獎廝殺沈玉琳、Melody、胡瓜、吳怡霈、賴慧如、曾寶儀、LuLu，李景白表示：「主持人不是一朝一夕可以養成，憲哥入圍多不是偶然，希望更多新進的人進來。」
※【NOWnews 今日新聞
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