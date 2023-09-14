韓孝周《Moving異能》遇害「1打1讓她慘死」　李正河抱允貞飛高高

金鐘58／黃子佼、炎亞綸落馬！評審曝內幕：有討論Me too事件

▲炎亞綸在金鐘戲劇、綜藝入圍名單槓龜。（圖／翻攝自嗨！營業中臉書）
▲炎亞綸在金鐘戲劇、綜藝入圍名單槓龜。（圖／翻攝自嗨！營業中臉書）

記者羅凌筠／台北報導

第58屆金鐘獎入圍名單今（14）日公布，捲入Me too風波的炎亞綸、黃子佼在入圍名單中全數槓龜，評審主委李景白透露，決選名單的確有受Me too事件影響，「沒討論不可能，就看評審心裡的尺。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲黃子佼以2萬多個字交代過去1個月的心路歷程。（圖／記者葉政勳攝）
▲黃子佼《婚禮歌手》失利。（圖／記者葉政勳攝）
競爭最激烈的是益智及實境節目獎，由《老少女奇遇記》、《一字千金》、《來吧！營業中》、《綜藝玩很大》、《歡迎光臨等你來家1》，共討論4輪才產出最後名單，至於《來吧！營業中》的炎亞綸在主持人獎沒有入圍算不算遺珠，評審表示：「沒有入選都是遺珠。」

吳宗憲以《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》自己打自己，在綜藝主持人獎廝殺沈玉琳、Melody、胡瓜、吳怡霈、賴慧如、曾寶儀、LuLu，李景白表示：「主持人不是一朝一夕可以養成，憲哥入圍多不是偶然，希望更多新進的人進來。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

更多「金鐘58入圍揭曉」相關新聞。

賴佩霞《人選》入圍金鐘女配！美軍父雙重國籍惹議　決定放棄身分

快訊／《原子少年》入圍金鐘獎　「綜藝教父」詹仁雄開啟男團時代

金鐘58入圍完整名單／吳慷仁槓上姚淳耀　桂綸鎂首入圍鬥蔡淑臻

獨／廣播金鐘除名性騷藝人！前總召談《人選》黃健瑋：勿混為一談

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞