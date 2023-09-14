跟拜侯友宜？政院放寬巴氏量表 洪孟楷嗆「過去7年在做什麼」
國民黨總統參選人侯友宜日前提出，「80歲以上長者、70至79歲患有癌症二期以上長者取消巴氏量表」政見，引發廣大迴響，行政院立刻研議放寬。對此，國民黨立委洪孟楷今（14）日在《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》痛批，過去就有立委在衛環委員會說要檢討巴氏量表，但都遭衛福部打槍，現在侯友宜一提出，執政黨馬上說年底就要實施，質疑「過去7年在做什麼」。
記者林怡昕／台北報導
民進黨立委參選人、台北市議員許淑華、洪孟楷及資深媒體人黃暐瀚，今天出席《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》，有大學生認為，侯友宜沒有國際視野，是否要考慮「郭侯配」？洪孟楷以侯友宜曾政見指出，侯友宜提出，要讓80歲以上長者取消巴氏量表，結果執政黨馬上說年底就要實施，他質疑「過去7年多，民進黨國會過半、完全執政，你們在做什麼」。
洪孟楷說，過去也曾在衛環委員會說應該要檢討巴氏量表，但是衛福部說不行就不行，現在因為侯友宜提出後，民進黨又說可以火速變動，「代表執行力出問題」，哪一組候選人可以讓民眾相信、比較沒有分政黨傾向，並且能執行政策，才是選民託付的關鍵。
不料，許淑華則跳出來反駁，政策形成當中，不是馬上提出就能落實，的確有立委提出相關法案，相關衛福部、勞動部相關單位在研議，到底巴氏量表要做到什麼程度，哪些項目可以優先取消巴氏量表，這必須經過專業評估。
洪孟楷再度打斷許淑華說法，直批「這點太牽強」，今年5月傳出有醫生在急診室被毆打，原因就是因為巴氏量表，結果5月衛福部、勞動部開過會，6月告知不能更動，結果8月侯友宜提出取消巴氏量表，行政院會馬上馬上開會，送到立法院說要修法，「這根本就是胡扯」。許淑華則回應，討論程序上流程是這樣，政策上形成需要一段時間。