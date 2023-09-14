特企／緯育TibaMe for Business助力企業數位傳承　為人才賦能

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緯育TibaMe for Business於2023年每月舉辦一場專屬人資的「人資練功坊」活動，透過與企業人資共學交流，為企業提供人才培訓解方。8月份邀請到國內TFT光電產業沖壓零組件一線大廠——州巧科技文化暨人才發展室專案經理楊雅婷，現場與企業人資夥伴分享數位傳承三部曲的推動；如何以一堂課為起點，推動企業內部學習與傳承文化、評估到導入雲端學習平台的心路歷程，以及混成式培訓實施的挑戰與突破。
推微課 數位轉型的起點 讓學習成為一種習慣
州巧自2021年開始打造數位環境，從線上讀書會、線上月會的進行，養成同仁線上學習意識。 2022年則展開實體課程轉線上的評估與設計，打造「微課設計師課程」魔幻旅程，找出具有學習熱忱、想提升自我能力的內部同仁，透過緯育TibaMe for Business的講師培訓課程，成為公司數位課程的種子教師，在內部引起教學相長風潮，讓知識傳承成為企業日常。
導平台 以科技為人才賦能 改變員工學習的習慣
當學習與傳承已植入州巧DNA，州巧希望能進一步找到整合訓練管理申請、簽到、考試與課後問卷統計、紀錄、線上課程、行動學習管理等功能的學習平台。透過平台試用，確認緯育TibaMe for Business 雲端學習平台在其必要性功能，包含服務即時、介面友善、實用度、性價比、系統支援度等層面都滿足需求後，於2023年正式導入。
混成式培訓 讓學習有多元選擇 教育訓練更彈性靈活
透過緯育TibaMe for Business 雲端學習平台的應用，讓州巧能持續拓展人才培訓的範疇。平台導入的初期，州巧在內部舉辦平台說明會，以遊戲闖關的設計讓同仁認識平台。接續將通識課程上架，結合主題式學習策展、線上與實體的混成式學習體驗，持續推動線上課程學習。未來，將結合平台的分析數據、獎勵機制及職能地圖，將晉升、輪調機制整體串連，讓員工養成自主學習的習慣！
「未來不是AI取代人，而是會用AI的人取代你。」緯育TibaMe副總經理黃永鑫表示，多元學習已成為提升職場競爭力和創新能力必要條件！變動商業環境中，企業高度仰賴數據運營、敏捷溝通與數位協作來幫助員工建立良好人際關係，彈性適應變化、管理內在壓力和因應外在變動，是企業人才發展核心關鍵。
9-12月，緯育TibaMe for Business將持續舉辦｢人資練功坊-菁英人才管理｣系列活動，重磅邀請林娟、王怡淳、彭智彬等多位人才培訓專家，內容包括混成式學習、組織策略管理、未來接班人等精彩主題。歡迎企業人資夥伴免費報名共學交流，獲取變局中人才培訓的第一手資訊。
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