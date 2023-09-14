自認了解中國！把台灣比作夏威夷、大談兩岸統一　馬斯克挨批市儈

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨後，馬斯克將話題轉向台灣，將台灣與中國的關係，比作夏威夷與美國：「從他們的角度來說，這可能很像夏威夷之類的，台灣是中國不可分割的一部分，但被人為分離，主要是因為美國阻止了任何形式的統一努力。」
馬斯克並補充說，在不遠的未來，中國在台海地區的軍事力量將遠超美國，美國要保護台灣將變得格外困難：「如果我們從字面意思上理解中國的政策的話...中國會用武力將台灣融入中國...如果沒有外交解決方式，那麼就會有武力。」
報導提到，這不是馬斯克首次公開發表此類言論，去年他就曾在《金融時報》的採訪中表示，台灣問題可以通過「設立一個特別行政區」來解決。對於他的說法，許多美國、台灣的專家都不買單，認為他從來不敢對中國說一個批評的字，卻又認為可以扮演鼓吹中國對台灣擁有主權的「大喇叭」，一味罔顧台灣民眾的意志和利益，而且對中國和美國的歷史也都不夠了解。
當然，馬斯克的立場也被認為與特斯拉在中國的龐大商業利益脫不了關係，如《彭博社》專欄作家伊格雷西亞斯（Matthew Yglesias）就直言：「這是可以理解的，一家大型汽車製造公司的擁有者，如此急於避免做出任何會激怒中國領導人的事，但問題是這傢伙同時還擁有推特（現稱為X）。」
不少中國民眾都在微博上讚賞馬斯克「實事求是」，是懂得做好選擇的「聰明人」，不像美國政客都只會心口不一、只想著愚弄民眾拉選票。也有人關心星鏈的動向，詢問能否別賣給美國軍方、改交給中國。