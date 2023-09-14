大直民宅塌陷雙號住戶受損狀況嚴重　市議員揭牆裂、門變形

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但基泰旁當時也被預防性撤離的社區也因為基泰動工後，導致民房多處也嚴重龜裂及滲水的狀況，房門開闔也日漸困難，更嚴重的是牆壁水泥因脫落而露出鋼筋，然基泰仍對他們不聞不問，雖然市府將派結構技師來檢測受災戶的房子，但民眾依然擔心結果又是「非施工造成損害」「無安全疑慮」結案。住戶強調，結構鑑定是一回事，但附近民房確實有受損的情況，住戶質疑，誰來為他們向基泰求償負責？
陳怡君出示近日走訪工地旁受損的鄰房資料表示，不只是大直街94巷部分單號房子下陷傾斜之外，雙號房子也有損鄰的情形，然鄰近基泰工地的社區更有多棟民房地下室滲水；陳怡君更提供住戶影片曝，原本完好如初的壁面，自從基泰動工之後，就開始日漸剝落，嚴重到連鋼筋都裸露可見，不只天花板、牆壁，樑柱也多處都有裂縫。
陳怡君說，基泰施工波及附近社區的狀況，蔣萬安與居民開過會議，不可能不知道附近周遭的鄰損狀況，但住戶們擔心，市府將請結構技師來幫他們檢測屋況後，又會大事化小、粉飾太平，重演兩個月前「無鄰損公文」的官商相護，周遭受鄰損的住戶也呼籲市府在求償及補償及更新的政策部分，不能忘記他們。
陳怡君強調，市府在勘驗結構時，應協助住戶拍攝保存屋況，對於房子結構沒有問題的房屋，應在勘驗後給予屋況安全保證，保障民眾房屋的價值。
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