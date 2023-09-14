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大直民宅塌陷雙號住戶受損狀況嚴重　市議員揭牆裂、門變形

▲「基泰大直」施工不慎導致民宅塌陷。（圖／崴爺提供）
▲「基泰大直」施工不慎導致民宅塌陷。（圖／崴爺提供）

記者邱新博／台北報導

基泰建設因施工不慎導致鄰房塌陷、傾斜，台北市議員陳怡君今（14）日指出，基泰鄰損範圍再嚴重擴大，陳怡君勘查影片曝「水從地下湧出，永遠擦不乾淨」、「牆壁水泥剝落見鋼筋」、「房內隔間門卡住」、「每層樓梯都有裂縫」、「地面下陷」等狀況。陳怡君表示，基泰必須對附近民房負起賠償責任，並要台北市長蔣萬安對政治責任向居民道歉。

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陳怡君表示，台北市政府將於15日為了盡早讓返家住戶了解建物受損情形，建管處將委請三大公會（台北市土木技師公會、台北市結構工程工業技師公會、台北市建築師公會）安排15日至17日上午及下午時段進入屋內勘查。

但基泰旁當時也被預防性撤離的社區也因為基泰動工後，導致民房多處也嚴重龜裂及滲水的狀況，房門開闔也日漸困難，更嚴重的是牆壁水泥因脫落而露出鋼筋，然基泰仍對他們不聞不問，雖然市府將派結構技師來檢測受災戶的房子，但民眾依然擔心結果又是「非施工造成損害」「無安全疑慮」結案。住戶強調，結構鑑定是一回事，但附近民房確實有受損的情況，住戶質疑，誰來為他們向基泰求償負責？

陳怡君出示近日走訪工地旁受損的鄰房資料表示，不只是大直街94巷部分單號房子下陷傾斜之外，雙號房子也有損鄰的情形，然鄰近基泰工地的社區更有多棟民房地下室滲水；陳怡君更提供住戶影片曝，原本完好如初的壁面，自從基泰動工之後，就開始日漸剝落，嚴重到連鋼筋都裸露可見，不只天花板、牆壁，樑柱也多處都有裂縫。

陳怡君說，基泰施工波及附近社區的狀況，蔣萬安與居民開過會議，不可能不知道附近周遭的鄰損狀況，但住戶們擔心，市府將請結構技師來幫他們檢測屋況後，又會大事化小、粉飾太平，重演兩個月前「無鄰損公文」的官商相護，周遭受鄰損的住戶也呼籲市府在求償及補償及更新的政策部分，不能忘記他們。

陳怡君強調，市府在勘驗結構時，應協助住戶拍攝保存屋況，對於房子結構沒有問題的房屋，應在勘驗後給予屋況安全保證，保障民眾房屋的價值。

▲基泰大直民宅塌陷案，陳怡君揭雙號住戶仍有鄰損情形。（圖／陳怡君提供）
▲基泰大直民宅塌陷案，陳怡君揭雙號住戶仍有鄰損情形。（圖／陳怡君提供）
▲基泰大直民宅塌陷案，陳怡君揭雙號住戶仍有鄰損情形。
▲基泰大直民宅塌陷案，陳怡君揭雙號住戶仍有鄰損情形。
▲基泰大直民宅塌陷案，陳怡君揭雙號住戶仍有鄰損情形。（圖／陳怡君提供）
▲基泰大直民宅塌陷案，陳怡君揭雙號住戶仍有鄰損情形。（圖／陳怡君提供）

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