北市大同區2月內2起天坑事件「人心惶惶」 市議員籲建立檢驗機制
台北市大同區赤峰街今又傳天坑，已經是大同區2個月內第二件天坑事件。台北市議員陳怡君表示，二個月二起天坑造成人心惶惶，她呼籲蔣市府在道路安全上應有檢驗的機制。
記者邱新博／台北報導
台北市大同區赤峰街今又傳天坑，一處民宅前的馬路突然出現陷落情形，冒出一個大洞，塌陷寬度占去路面一半以上。北市工務局指出，目前正在釐清坑洞發生原因，研判是溝渠被管線穿越，不過是哪個單位的管系還不知道，目前相關的管線單位都已派人到場釐清，包括水利處、衛工處、台電與中華電信，現場尚不穩定，還有點危險，但預計今天可以將路面回填。
陳怡君說，台北市大同區有很多街道及水溝溝壁老舊，市府要有針對道路安全的檢察機制！陳怡君表示，今天這起天坑事件相當荒謬，就是管線穿越水溝溝壁，導致溝壁破裂，水溝的水將泥沙沖刷走後，造成地面下陷的情形。
陳怡君表示，當路面有裂痕或是凹陷時，就應該要有警覺預防下陷，啟動檢查現場是否有管線破裂的情形，避免造成嚴重坍塌的狀況。
台北市大同區二個月內就有二起天坑事件，可見市府道路安全巡查機制根本就是不合格。陳怡君請市府，快點擬定道路安全巡檢的sop，主動查核道路安全，還市民安全的用路環境。