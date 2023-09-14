麥當勞捐血送大麥克＋薯條！新北捐250cc送「活龍蝦」：500隻爽拿
全台血庫存量拉警報！麥當勞再次和台灣血液基金會合作，明（15）日起在指定校園捐血250cc就送大麥克，今年還特別加碼，每校前50名首捐者，另送小份薯條。而之前高雄當地發起捐血送龍蝦，吸引民眾早上6點就開始搶排隊，現在新北中和也有業者舉辦捐血送龍蝦，將送出500隻活跳跳的「活龍蝦」。
記者黃韻文／綜合報導
麥當勞三度展開校園熱血行動，9月15日至10月31日期間，到全台131處指定校園捐血250cc送大麥克貴賓券1張，可累計。今年特別加碼，每校前50名首次捐血者，可再獲得小薯貴賓券，貴賓券使用期限至112年12月15日。麥當勞營運管理部助理副總裁陳孟秀表示，今年提供2萬5000份大麥克貴賓券、6000份小薯貴賓券，希望鼓勵年輕學子挽袖捐熱血。
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而之前高雄熱心民眾發起捐血送龍蝦活動，引起廣大迴響，不只許多人是衝著龍蝦捐出人生第一袋血，還有人一大早6點就到現場排隊，為了挽袖換龍蝦，活動現場人龍排了近400公尺，共送出300隻馬達加斯加小龍蝦。
新北民眾現在也有龍蝦吃了，9月16日當天在樹林濟安宮、中和823公園內，只要捐血250cc就送龍蝦1隻、捐血500cc送活龍蝦2隻，主辦單位向《NOWnews》透露，預計兩地點共要送出500隻龍蝦，且「活跳跳」龍蝦真的是活的。