就是想坐擁現金！歐吉桑中數億威力彩 用大背包領走1500萬放床頭
中彩券頭獎坐擁現金是什麼感覺？台灣彩券公司總經理謝志宏接見不少億元頭獎中獎人，他今（14）日透露，就有1名年約60歲務農的歐吉桑，中了數億威力彩頭獎，領獎當天帶著太太及兒子一起來，3人身上都背著從夜市買來的200元黑色大背包，中獎人堅持要領出現金2000萬元，回家要把錢擺滿床頭，享受坐擁現金的感覺，但由於還要搭高鐵回家，在謝志宏及中獎人太太的勸說下，少領500萬元，最後仍帶走1500萬元，約15公斤重的現金。
記者顏真真／台北報導
謝志宏表示，印象中這名中獎人60歲左右，務農的歐吉桑個性很憨直，苗栗人，中了好幾億威力彩，當天來領獎時是帶著太太及兒子，而且每人各背一個黑色大背包。根據中獎人透露，他為了來領頭獎，前一天特地去夜市買了3個200元黑色大背包，他希望可以領2000萬現金帶回家，想把現金擺滿床頭，享受坐擁現金的感覺。
謝志宏聽到也嚇一跳，尤其中獎人說要搭高鐵回家，因此，勸他不要帶這麼多現金太危險，中獎人老婆也加入勸說，最後歐吉桑還是堅持帶1500萬元現金回家，若以500萬元約5公斤來看，中獎人全家3人每人扛著5公斤重的500萬現金回家，也讓謝志宏大開眼界，印象相當深刻。雖然這名中獎人個性很憨直，不過，謝志宏也透雨路，這名中獎人也有捐款做公益，還包了一個大紅包給彩券行。