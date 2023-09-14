▲異膚必知！穩控新工具TPF。免費線上課程６名醫開課，免走冤枉路！

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異位性皮膚炎病友協會理事長朱家瑜教授說明，治療型衛教是醫病共享決策的基礎，希望病友治療過程中，可同時瞭解使用該項治療的原因、目的、好處，包括日常照護在內的注意事項。
若出現治療失敗、懼怕類固醇、經濟或精神壓力大、需要系統性治療與缺乏動力等情況，特別適合治療型衛教。
另外，異膚照顧者接受治療型衛教，身心健康狀態、對醫療的信心、情緒應對壓力及對疾病的接受度等，也都有正向的效果。
ＴＦＰ受各界國際專家肯定！國際多份研究文獻顯示，相較沒有衛教者，接受治療型衛教的異膚病友，在異膚病灶、生活品質等都有顯著的改善。2020年臺灣皮膚科醫學會異位性皮膚炎診療共識，建議將治療型衛教納入第一線治療計畫的選項。國際皮膚炎理事會也在2021年發表立場書，內容提到97.5%專家認為治療型衛教應納入異膚照護計畫中，8成專家表示會常規使用單張、影片與教具等治療型衛教工具。
ＴＰＦ助穩控異膚免走冤枉路，「異膚小學堂」線上課程開課！
免費線上學習課程：每年9月14日是世界異位性皮膚炎日，異位性皮膚炎病友協會特別推出「異膚小學堂」免費線上學習課程，以治療型衛教為核心，邀請國內6位皮膚科名醫拍攝學習影片。
６大名醫齊聚！６位名醫包括臺大醫院朱家瑜教授、新北市立土城醫院皮膚科楊靜宜主任、汐止國泰綜合醫院皮膚科俞佑主任、台北林口長庚紀念醫院黃毓惠副教授、三軍總醫院皮膚科部陳奕先醫師、賴柏如皮膚專科診所賴柏如醫師。
６大面向專業解說！期待透過認識異膚、保濕與照護、局部治療、全身性治療、飲食與生活保健、身心調適等6大面向的專業解說，幫助病友與照顧者對異膚有更多的認識，進而長期穩控異膚、減少復發。
前100名可獲精美禮物！「異膚小學堂」已正式上線，開放所有民眾加入學習，異位性皮膚炎病友協會特別呼籲異膚病友與照顧者踴躍報名，一起透過學習，落實「就醫要做到、用藥要用到、照護要知道」，共創「病人好、家屬好、社會好」目標。前100名完成課程與隨堂測驗滿分者，都能獲得一份精美禮物。
異膚小學堂網址：https://reurl.cc/3eDmzV
異膚病友、照護者親身分享，透過ＴＰＦ善用資源恢復健康！
記者會現場也邀請到異膚患者「小杰」及照護者家屬「阿龍媽媽」分享。
他用盡偏方無效，ＴＰＦ助找對方向：小杰在國中時確診，但因當時醫藥資訊較不普及，試過用洗面乳狂洗臉、封箱膠緊貼臉皮再睡覺，也曾聽信乩童向附身的兩條蛇亡魂磕頭道歉，結果往往導致症狀加劇，甚至曾因異膚嚴重影響生活，住院治療一週才返家。幸好，後來小杰積極瞭解異膚，進一步申請健保標靶藥物治療，才找回健康皮膚。
她照護狂繞遠路，後來才看到異膚資源： 照護者「阿龍媽媽」分享，阿龍曾新冠染疫，潛藏的異膚突然嚴重大爆發，且在篩檢陽轉陰後異膚不見好轉，想申請健保標靶治療才發現原就診院所無法提供協助，只好又轉到其他醫院，重新經歷半年的傳統治療流程，前陣子才被核准使用。直到最近在「異膚小學堂」看到健保申請辦法後感嘆「相見恨晚」，但她也謝謝協會推出充實又專業的衛教影片，讓更多人可以知道瞭解異膚、如何治療與照護異膚，而不是因為不夠瞭解，跟著孩子走了很多冤枉路。
異膚小學堂網址：https://reurl.cc/3eDmzV
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