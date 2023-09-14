國會需要專業人士 郭倍宏：法政人士太多無法對症下藥
「罰完了，然後呢？同樣問題還是會再發生。不會只有大直，全國都有可能發生。」高雄市第六選區立委參選人、也是結構博士的郭倍宏今（14）日感慨的說，當大家注目焦點放在基泰大直引發的民宅坍塌災害，有沒有發現政治需要的不是只有法政人才？，大直宅坍塌教會我們幾件事，國會需要更多專業人士，法政人士已經太多了，讓其他專業的人來吧。
記者郭凱杰／高雄報導
郭倍宏表示，長期以來，台灣政壇以法政人士為主，從基層到中央，從最小的民意代表到最高位的總統，幾乎都是學法政的人士包辦了。我們的社會充滿太多口條便給的辯士，從政者個個伶牙利齒，遇到專業問題，無法申論，只能用「政治專業」套用在所有問題上。因此，問題無法解決，爭論繼續，同一套東西反覆套用。
「這是多元的社會，需要百工百業分工的社會！」郭倍宏認為，當一個天災人禍發生了，各政論節目開講批判，談的東西還是以有限的普通常識，以政治、法律觀點植入，對專業那一塊無法著墨深論，無法對症下藥解決問題。
郭倍宏也指出，治國需要各方人士，太偏重法政人士治理國家，其他人才付之闕如，譬如對國土規劃，都市計劃，公共建設，災害預防等⋯都需要專業人士，結果，我們看到整個立法院只有口條很好的代議士，那些口條普普的，無法從政。靠口條辯士治國，對國家建設的核心問題，很明顯地看出專業人士不足。
郭倍宏強調，立法院需要專業人士進駐，研擬相關政策應對，看到大直宅災害很有感，電視台轉來轉去，沒看見有人談到核心問題，和如何解決問題？只有一味究責嚴懲重罰，還是脫離不了法政人的偏狹思維。