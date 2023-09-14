名家論壇》錢震宇／一堆「壞蛋」爛官員

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「農業部要蛋農擔責」，欺騙國人。農業部壞、蛋農也不應該，發生這種事情，是多大的醜聞！大部長陳吉仲繼續神隱，繼續躲。
現在的農業部與其說是替農民爭取權益，倒不如說是替特定廠商維護權益。「超思」公司是一個一度停業，資本額只有50萬的1人公司，卻能簽下高達5億的合約，登記地址在民宅，看不到冷鏈技術？也查不到倉儲。農業部到底是用甚麼標準選廠商？
太多疑點，讓人質疑是官商勾結、內線交易。陳吉仲不是立即展開調查，而是大陣仗地舉行記者會，親自上陣一一解釋，但他澄清的對象不是農業部，而是「超思」。爭議爆發時，農業部還發表聲明說，進口外國雞蛋是為了解決「國內蛋品黑市價格的亂象」，企圖轉移焦點同時，等於承認自己根本無法管控蛋品市場。
當民眾懷疑廠商不符資格，為何能取得上億元標案，也沒有相關經驗及技術就能從巴西進口8814萬顆雞蛋的時候，農業部不是替民眾釋疑，而是上上下下設法替「超思」解釋，從陳吉仲到製作投影片的科室、寫新聞稿的科員、發新聞的公關科，全都成了廠商的下游單位，替廠商護航，「請問農業部的公務員們，知道自己在幹嘛嗎？」
農業部官員們此舉可能已經違反《刑法》213條，「公務員明知為不實之事項，而登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以上七年以下有期徒刑」，這還不包括教唆蛋農作假，涉嫌拍影片，違反食安法等。
農業部官員不替民眾把關、維護權益，自己升官加薪倒是跑得很快，農委會今年5月16日升格農業部後，馬上提升層級，人員增加，明年預算更增加83億元，公務預算1589億元加上基金預算736億元，加起來有2325億元預算，非常嚇人。
巴西進口蛋疑雲至今已經兩周，即便各界質疑黑幕重重，陳吉仲就是穩如泰山，媒體新聞報成這樣，也不見檢調有所動作，更不要說正在競選總統的民進黨主席賴清德「一句話都沒說」，閃得遠遠得。
一個台灣，兩個世界。民眾擔心買到致癌蛋、過期蛋、噴蠟蛋，官員卻是不關己事，把事情全推給台農，要涂萬財出面交代。這就好像是黑幫大哥要小弟出面扛責，現在事情鬧大了，大哥要小弟趕緊出來投案，不承認事情是大哥做的。
台灣民眾吃到一堆壞蛋，就是因為有一些爛官員胡作非為。這些爛官員，你找不到他，也問不到他，檢調也不會查他。爛官員之所以猖獗，就是覺得背後有民進黨在當靠山。民眾氣憤之餘，用壞蛋來丟爛官員，也是剛剛好而已。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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