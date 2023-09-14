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中租跨足生醫前進東協　辜仲立紅光滿面現身！養身保健靠自家產品

▲新冠疫情走過3年，中租企業在疫情期間成立仲安生醫，而後推出自有品牌「仲安家」保健食品上市。中租總裁辜仲立（圖中）親自站台推薦。（圖／記者許家禎攝，2023.9.14）
▲新冠疫情走過3年，中租企業在疫情期間成立仲安生醫，而後推出自有品牌「仲安家」保健食品上市。中租總裁辜仲立（圖中）親自站台推薦。（圖／記者許家禎攝，2023.9.14）

記者許家禎／台北報導

新冠疫情走過3年，中租企業在疫情期間成立仲安生醫將防疫物資先配給給員工，而後推出自有品牌「仲安家」保健食品上市，2022年進軍中國大陸，2023年定位為品牌的東協元年，首站鎖定泰國。中租企業總裁辜仲立今（14）日回顧成立品牌的初衷，其中有不少保健商品是親自選材與把關，他透露今年9月產品在泰國上市，未來還會擴及越南、馬來西亞、菲律賓、印尼等國，打造屬於中租亞太生醫的保健平台。

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中租企業總裁辜仲立今日指出，疫情影響許多人的工作與生活，中租也因為疫情而跨足生醫健康事業。他回想疫情爆發的時候，市面上連口罩、酒精都不夠用，他想想何不自己經營，於是2020年初爆發疫情、5月就成立仲安生醫，先將防疫物資配給給員工，之後同年年底推出自有品牌「仲安家」保健食品上市，剛開始只經營口罩、酒精噴霧、益生菌、葉黃飲等。

辜仲立指出，中租之前推出總裁牛肉麵，光是湯頭他就親自試了一年，因為講求品質與效果，因此仲安家商品的選材與把關他也親自參與，商品快則半年推出、慢則一年上市。像是燕窩，他親自把印尼、越南來的燕窩都品嘗過，他指出中租背景是金融，現在跨足做生醫保健都是學習，但強調商品掌握度非常高，員工、家人與消費者都可以放心食用。

▲現年56歲的中租企業總裁辜仲立透露自己的養身秘訣，他說平常會運動，飲食也會控制，盡量少吃油炸或油膩的東西，自家產品也會補充。（圖／記者許家禎攝，2023.9.14）
▲現年56歲的中租企業總裁辜仲立透露自己的養身秘訣，他說平常會運動，飲食也會控制，盡量少吃油炸或油膩的東西，自家產品也會補充。（圖／記者許家禎攝，2023.9.14）
記者會現場，現年56歲的辜仲立也透露自己的養身秘訣，他說平常會運動，飲食也會控制，盡量少吃油炸或油膩的東西，口味以清淡為主，自家產品都會補充，像是每天都喝滴雞精，說很方便也很容易補充蛋白質與補氣，再來就是葉黃素飲與益生菌也會飲用，笑說自家產品把補元氣、顧腸胃與顧眼睛都做到了。另外，燕窩也是營養菜單之一。

辜仲立指出，有鑑於中租事業觸及台灣、中國大陸與東協，2022年其生醫保健品牌進入中國，今年則定調為品牌的「東協元年」，首站鎖定擁有子公司的泰國，未來會從泰國延伸到越南、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、印尼等國，打造屬於中租亞太生醫的保健平台，他還透露未來也會尋找各式各樣的策略合作找商機。

不過，目前國際大環境景氣低迷，怎麼看台灣景氣與生醫產業這一塊？辜仲立表示景氣平平，但疫情過後大家都有感健康的重要性，因此也想要尋找有效的保健食品把自己照顧好，他對生醫保健這塊相當樂觀，他也強調中租企業46年了，生醫保健這塊也會像中租一樣按部就班來做、來站穩腳步，如同支持中小企業一般支持民眾的健康。



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