中租跨足生醫前進東協　辜仲立紅光滿面現身！養身保健靠自家產品

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辜仲立指出，中租之前推出總裁牛肉麵，光是湯頭他就親自試了一年，因為講求品質與效果，因此仲安家商品的選材與把關他也親自參與，商品快則半年推出、慢則一年上市。像是燕窩，他親自把印尼、越南來的燕窩都品嘗過，他指出中租背景是金融，現在跨足做生醫保健都是學習，但強調商品掌握度非常高，員工、家人與消費者都可以放心食用。
記者會現場，現年56歲的辜仲立也透露自己的養身秘訣，他說平常會運動，飲食也會控制，盡量少吃油炸或油膩的東西，口味以清淡為主，自家產品都會補充，像是每天都喝滴雞精，說很方便也很容易補充蛋白質與補氣，再來就是葉黃素飲與益生菌也會飲用，笑說自家產品把補元氣、顧腸胃與顧眼睛都做到了。另外，燕窩也是營養菜單之一。
辜仲立指出，有鑑於中租事業觸及台灣、中國大陸與東協，2022年其生醫保健品牌進入中國，今年則定調為品牌的「東協元年」，首站鎖定擁有子公司的泰國，未來會從泰國延伸到越南、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、印尼等國，打造屬於中租亞太生醫的保健平台，他還透露未來也會尋找各式各樣的策略合作找商機。
不過，目前國際大環境景氣低迷，怎麼看台灣景氣與生醫產業這一塊？辜仲立表示景氣平平，但疫情過後大家都有感健康的重要性，因此也想要尋找有效的保健食品把自己照顧好，他對生醫保健這塊相當樂觀，他也強調中租企業46年了，生醫保健這塊也會像中租一樣按部就班來做、來站穩腳步，如同支持中小企業一般支持民眾的健康。