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外國人來台刷卡消費大解析！3國家旅客最會刷　6成花在這地方

▲疫情過後全球拚觀光，外國旅客來台刷卡消費大解析，這幾國旅遊消費力最強，大部分花在住宿業、百貨業及餐飲業金額最高。（示意圖／資料照，記者蕭涵云攝）
▲疫情過後全球拚觀光，外國旅客來台刷卡消費大解析，這幾國旅遊消費力最強，大部分花在住宿業、百貨業及餐飲業金額最高。（示意圖／資料照，記者蕭涵云攝）

記者顏真真／台北報導

2022年10月我國正式解封國境，敞開懷抱迎接國際旅客的到來台灣觀光正式邁向新常態旅遊的時代，政府也積極爭取國際觀光客來台，雖然2023年上半年來台旅客人次僅恢復至疫情前的45%，但聯合信用卡中心分析發現，持外國信用卡在台刷卡消費筆數逆勢成長，又以中國發行卡片刷出新台幣92.8億元最多，推估可能是台商在台消費或陸配使用中國卡片消費所致。若排除國大陸，美國、香港及新加坡卡片為在台刷卡消費力最強的前3大國家地區，大部分花在住宿業、百貨業及餐飲業金額最高，約占6成，又以台北市占比53%最多。

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交通部觀光局觀光統計示，2023上半年來台旅客達268.9萬人次，對比2019上半年的597.7萬人次，僅恢復至疫情前的45%。相對於來台觀光人次，透過聯卡中心大數據平台分析可看到，持外國信用卡在台刷卡消費筆數逆勢成長，2023上半年消費筆數超過1300萬筆，已超越2019年同期的1066萬筆，成長達27.9%；在消費金額部分，2023上半年消費金額約467.7億元，也已恢復至疫情前2019年同期約8成水準。

2023上半年入境台灣前12大國家的人次以亞洲國家旅客最多，顯示亞洲旅客為我國最主要之觀光客源，同時亦可發現，因中國大陸尚未開放民眾來台灣觀光旅遊，其入境人次相較於2019上半年減少幅度超過95%最大，其次為日本遊客可能受日幣貶值影響而出國意願降低，減少近67%。

就各國家地區發行的信用卡在台灣消費金額觀察，中國大陸發行卡片仍以92.8億元位居第一，由於同時期中國大陸遊客入境台灣人次僅7.3萬，已跌出前10名之外，且其消費金額相較於2019上半年確也減少最多（-69.7%），但其消費金額仍居第一名的原因，推估部分可能是臺商在台消費或陸配使用中國大陸發行的卡片消費所致，而非全為入境陸客消費。

若排除中國大陸，美國、香港及新加坡卡片則為外國持卡人在台刷卡消費的前3大國家地區。值得關注的是，東南亞國家來台觀光旅遊人次復甦較快，相較於疫情前，入境旅客人次減少的幅度較其他國家地區小，且消費金額成長率或平均每卡消費金額的表現也相對日本、韓國佳。

若就2023上半年外國卡持卡人於台灣各縣市信用卡消費筆數來看，外國卡持卡人在台北市的信用卡消費筆數占比最多，達到53%，其次為位於台灣國門桃園市的12.8%，整體外國卡持卡人的消費集中在六都，占比高達91.4%，對於國際旅客來說，來台灣旅遊時會先以知名度較高及都市化程度較高的都會區為主，尤其是北部三大都會區。

另外，分析前10大消費國家地區的旅客在台灣主要消費行業別，大部分國家持卡人花在住宿業、百貨業及餐飲業的金額最高約占6成，而東南亞國家及澳洲持卡人喜歡買服飾，日韓持卡人則偏好逛賣場，值得注意的是美國、香港及馬來西亞持卡人在醫療保健業消費較多。

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