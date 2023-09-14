金鐘58／黃健瑋首輪就出局 唐美雲不受Me too影響：每人都有把尺
第58屆金鐘獎入圍名單今（14）日出爐，因模擬劇《人選之人》大熱的男主角黃健瑋，及以《我願意》突破演技的炎亞綸，果然都不在名單之內，對於外界擔心Me too風波可能影響到評審評分標準，擔任戲劇類評審團總召的資深藝人唐美雲則澄清表示，黃健瑋在首輪就沒有進前10名，「沒有特別針對這事件提出討論，但每個人心頭自有一把尺，沒有特別訂規矩，很有默契做這樣的選擇」，至於炎亞綸沒在名單，她講得含糊，只說：「有的有報名，以各自表現評論。」
記者蔡依庭／台北報導
今年的入圍名單有許多熱門選項都沒有入圍，例如《人選之人—造浪者》的謝盈萱輸給了同劇的王淨，而捲入Me too事件的黃健瑋和炎亞綸的沒在名單內，但唐美雲解釋：「這是一個開放大家讓大家報名，沒有特別針對這事件提出討論，每個人心頭自有一把尺，沒有特別訂規矩，很有默契做這樣的選擇。」
她強調演員表現內容才是重點，而在男、女主角和大獎都是比較有討論的部分。唐美雲透露選票的方式，會先選前十名，並指出黃健瑋在首輪就沒入選，「每位評審有不同想法，沒有什麼爭執純討論」。
不過由於唐美雲分組在戲劇類，所以有關迷你劇的獎項她都不太清楚評分的方式。在今天全國最受矚目的大事，賴佩霞將擔任郭台銘副手參加明年總統大選，若到時候2人一同走紅毯，唐美雲說：「不在我回答的範圍。」