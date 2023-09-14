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「郭賴配」綠營驚喜！綠：劇中表現令人感動　郭可能看到政治魅力

▲郭台銘今宣布，由賴佩霞擔任其副手，連綠營都驚呼。（圖／記者陳明中攝，2023.09.14）
▲郭台銘今宣布，由賴佩霞擔任其副手，連綠營都驚呼。（圖／記者陳明中攝，2023.09.14）

記者陳佩君／台北報導

宣布投入2024總統大選的鴻海創辦人郭台銘，今（14）日公布副手人選為藝人賴佩霞，讓人眼睛為之一亮，連民進黨人士也紛紛給予肯定。賴佩霞過去曾在「人選之人—造浪者」影集中扮演總統參選人角色，其雛形就是民進黨籍總統蔡英文，民進黨立委吳思瑤受訪時表示，或許郭選擇她，也是看到其政治魅力，但人選之人還是一部劇，最後還是要回到現實生活及選戰。

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郭台銘今宣布，由賴佩霞擔任其副手。據了解，郭賴配的搭檔，綠營人士大多給予肯定，一名黨內人士就直呼，這是令人驚喜的組合，能看出郭有意拔擢女性，且賴還是專業領域的佼佼者，給予肯定，「是名可敬對手」。

民進黨立委王定宇直言，賴佩霞是不錯選擇，「郭董，Good choice！」綠委鄭運鵬也認為，賴佩霞對台灣的理解很矛盾，卻也和不少泛藍支持者的理解差不多，「整體上，我認為是一位表現不錯的泛藍參選人」。

民進黨發言人張志豪則說，民進黨尊重，也相信是可敬、可以期待的搭配組合，民進黨歡迎每一位對國家未來發展有想法的人參與這場大選，也期待帶動更多更好的政策理性討論。

民進黨立委吳思瑤受訪時回應，賴佩霞是影視界的資深前輩，且有所表現，希望未來正副元首出爐後，能看到更多政策論述及對國家未來議題的溝通；她提到，距離選舉還剩下120天，希望各組參選人能正向選舉、政策論述，至於郭賴配就給予祝福，也表達肯定。

由於賴佩霞曾演過熱門影集「人選之人—造浪者」，並在戲劇中扮演總統參選人角色，其雛形就是蔡英文。吳思瑤提到，她也有看劇，賴在戲劇中所扮演角色，讓她很感動，「郭董選擇她，是否也是看到這種政治魅力？可能劇也有加分」。

不過，吳思瑤提到，不過人選之人還是一部劇，最後還是要回到現實生活、選戰，希望能看到政策上的討論，「劇裡看到她的好表現，選戰中希望郭賴配端出好的政策，大家一起用政策PK」。

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