基泰大直案第一波假扣押6195萬被駁回 北市府不抗告
台北市法務局日前向基泰建設聲請第1波假扣押6195萬9982元，遭台北地方法院駁回，理由是基泰建設資本額高達50億，且曾表示願意提撥1億元支應救災。法務局長連堂凱表示，市府尊重北院裁定，經今日與律師團商討，決定不再對日前北院之裁定提出抗告，現階段持續協助受災住戶進行安置、賠償、重建。
記者邱新博／台北報導
法務局表示，有關臺北地方法院駁回市府假扣押聲請，是否抗告部分，北院以：1、基泰公司登記資本額50億（實收資本額43億8千萬元），2、基泰公司總資產扣除負債尚有78億3169萬。3、基泰公司已經匯入新臺幣一億元到市府指定之專案帳戶。且北院認為基泰公司沒有財務異常或日後難以賠償損害之慮，故駁回北市府假扣押聲請。
法務局說，市府尊重北院裁定，經今日與律師團商討，決定不再對日前北院之裁定提出抗告，現階段持續協助受災住戶進行安置、賠償、重建。
連堂凱補充，後續市仍持續關注基泰表現，倘若日後有脫產行為嫌疑或財務惡化跡象，將會檢附相關事證，迅向法院再聲請假扣押，確保受災住戶及市府之權益。市府目前已由法務局成立財損評估小組，協助整理評估；都發局成立安置小組，市府堅定立場與受災住戶站在一起，用實際的行動來確保住戶的權益。
至於有關第二波假扣押駁回，是否抗告部分，法務局表示，是由聲請住戶與住戶之委任律師來研議是否提起。住戶若有意提起抗告，相關委任律師費用仍由市府補助。