▲1女黴菌鼻竇炎治療未改善　一查發現是罕見「血管炎」免疫失衡在搞鬼

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肉芽腫併多發性動脈血管炎 發生率低、無特異症狀血管炎是一種自體免疫疾病，目前成因仍不明，發生率在不同人種或地域有很大的差異。根據健保資料庫數據顯示，陳小姐罹患的「肉芽腫併多發性動脈血管炎」在台灣的發生率為百萬分之0.37。
梁凱莉醫師提到，由於肉芽腫併多發性動脈血管炎在台灣的發生率非常低，加上血管炎的臨床表現也缺乏特異性，患者可能以全身性症狀如：發燒、倦怠、肌肉關節疼痛等表現，也有可能會以皮膚、腎損傷、呼吸道、眼科或耳鼻喉科症狀來表現。
因此，肉芽腫併多發性動脈血管炎在診斷上須以多項臨床症狀、病理組織學和免疫抗體檢查做綜合判斷，在臨床上其實並不容易診斷。
黴菌與細菌鼻竇炎不同 免疫失衡感染嚴重恐致命而黴菌廣泛存在於環境中，每人每天吸入體內的空氣都可能含有黴菌。梁凱莉醫師指出，通常健康者可透過呼吸道清潔功能、免疫系統等，將吸入的黴菌排除，不過若是鼻腔清潔功能不佳、免疫功能失衡時，人體就無法排除黴菌，因此就可能會產生呼吸道的黴菌感染。
像陳小姐的情況就是因為免疫疾病造成免疫功能失衡，進而受到黴菌侵襲導致黴菌鼻竇炎。梁凱莉醫師表示，這樣的情況若只處理鼻竇感染，沒有適當診斷、治療免疫疾病，狀況就無法順利控制。
此外，同種黴菌在不同免疫狀況的患者身上會產生截然不同的鼻竇炎表現，這是黴菌鼻竇炎和細菌鼻竇炎的不同之處。梁凱莉醫師提到，免疫健全者黴菌可能只感染鼻竇造成症狀，但若是免疫不全者可能不只會造成鼻部感染，在免疫功能很差的情況下，也會影響到鄰近的眼睛、中樞神經，產生嚴重併發症，甚至死亡。
所幸在免疫風濕專科、感染科等團隊會診下，陳小姐順利治好黴菌感染，免疫疾病目前也透過適當的藥物獲得穩定控制。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59195
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