T1／林秉聖面對雙約案不聽、不看 看淡球迷噓聲：可提升抗壓力
T1聯盟臺北台新戰神今（14）日舉行成軍記者會，陷入「雙約案」糾紛的林秉聖也來到現場，目前該案件已經進入司法程序，但他在面對媒體受訪時針對合約糾紛做出回應，他表示不聽、不看，把時間好好投入在訓練，全心全意專注於球場。
記者路皓惟/臺北報導
今日成軍記者會上，林秉聖並未針對合約糾紛多談，但對於事件引發的討論，他選擇不聽、不看，強調專注在球場上，「把聽跟看的時間轉換為訓練，了解球隊的戰術，聽從教練的安排，讓自己變得更好，至於其他方面就不多想。」
新球季林秉聖選擇穿上「0號球衣」，他表示：「就是從零開始。」他也將參加本週六（16日）開打的跨聯盟邀請賽，對於可能遭受球迷的噓聲伺候，他淡淡地說：「已經習慣了，球迷的噓聲也能增加抗壓力，之後出國比賽不會緊張，算是另類的訓練吧。」
從新北中信特攻轉投臺北台新戰神，林秉聖認為新球隊很適合自己，「這裡打球凶悍、速度快、防守積極。」談到台新戰神教頭Brian Adams，林秉聖也給予好評，「他對細節很要求，講究團隊防守，我覺得是很有料的教練。」
林秉聖表示，新賽季個人目標就是磨練好一號位，全力幫助球隊贏球衝擊總冠軍。