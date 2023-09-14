店家海報遮傑尼斯偶像惹怒粉絲　日本摩斯漢堡致歉

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產經新聞報導，美國家庭人壽保險公司（Aflac）今天宣布解除與傑尼斯事務所的廣告契約，要與從2011年起就擔任代言人的「嵐」成員櫻井翔分道揚鑣。可果美和森永製菓也宣布，與傑尼斯藝人的合約期滿後將不再續約。
美國家庭人壽保險表示，強尼喜多川的性侵犯行為是對人權的嚴重侵害，但傑尼斯事務所目前公布的應對措施仍不夠充分，公司因此檢討與傑尼斯藝人簽訂合約，遺憾讓藝人失去可以活躍的舞台。
然而，卻也有企業的動作太過頭，反而招致粉絲不滿。
日本摩斯漢堡目前由Snow Man兩名成員Raul和渡邊翔太出演新產品廣告，卻有部分店家用宣傳貼紙，把店面海報上的兩人頭像蓋住，照片被上傳網路後，引發粉絲抗議。
有網友說，「這麼做的店鋪甚至不止一家，雖然我不是Snow Man的粉絲，但看到這麼做還是很震驚。」有粉絲則說，「寧可店家把海報撕下來，也不要這麼做。把別人的臉貼起來，真的太失禮了，不知道粉絲會很傷心嗎？」也有粉絲質疑，「不知道是打工的人自行判斷，還是公司上層的命令。」
對此，摩斯漢堡今天火速致歉。公司表示，這是特定店舖的「不適當加工」，公司沒有下達改變店面宣傳品的指示，對於造成藝人本人、粉絲，以及顧客的不愉快由衷致歉。
摩斯漢堡表示，任何的性侵害行為都違反公司人權政策的基本理念，因此不會繼續與傑尼斯事務所簽訂契約，先前起用傑尼斯藝人拍攝的電視廣告和店面廣告正在變更當中。
日本農林水產省昨天則是暫停任命TOKIO成員城島茂，擔任宣傳農業情報的「農福大使」，成為停用傑尼斯藝人的第一個日本政府機構。
據知農水省官員12日曾造訪傑尼斯事務所，詢問有關性侵問題的後續對應處置，但沒有得到明確說明，因此決定暫停城島茂自2021年起擔任的農福大使職務。
據統計，目前已有多家企業與傑尼斯藝人解約或宣布到期不續約，範圍幾乎涵蓋食衣住行，包括與木村拓哉有合約的麥當勞和日產汽車，與Sexy Zone成員中島健人有合約的花王，以及和松岡昌宏有合約的札幌啤酒，與目黑蓮有合約的麒麟啤酒等。（編輯：陳慧萍）1120914