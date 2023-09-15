未來少女／粼粼帶領薄荷水晶變強！華研總裁何燕玲讚她超級王牌

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何燕玲表示，2年多前就注意到實力不錯的粼粼，嘗試跟她的韓國經紀公司接洽，很開心能夠挖掘到這個寶藏女孩，因為她唱跳實力很強，且去過韓國訓練的特殊背景，讓她成為團裡的領導人物，被外界寄予厚望，必須擔起C位重任，何燕玲難免會擔心，「她會不會覺得壓力很大？因為大家對她期望很高，其實她承受很大的壓力」。
從老闆的角度長期觀察，何燕玲認為粼粼很棒，不會驕傲也從不喊苦，看得出來對這個行業非常有興趣，「簽新人的時候，我會跟她說妳在做的是一個『志業』，這是妳的志向跟妳的職業，如果妳可以把人生最喜歡的事情變成職業的時候，妳是非常幸福的，我常常這樣鼓勵新人。」
「當藝人壓力超級大，因為全部的人都準備好了，妳要走上去就能唱，她們會擔心表現出來的東西不如預期。」
其實薄荷水晶成員年齡都不大，參加選秀節目就得公開接受網友評論，必須擁有直面批評的強心臟，何燕玲認為這是一個訓練她們抗壓性的機會，在所有環境條件都備齊時，可以觀察成員能彰顯出何種魅力，就像有人第一次上台演講腳發抖一樣，有些人台下一條龍、台上一條蟲，畢竟舞台的壓力是不一樣的，看到很多藝人參加金曲獎，會因耳麥出問題壓力很大，藝人必須心臟夠強才能夠承受壓力。
女孩們在選秀賽道努力往前跑，何燕玲希望眾多粉絲們也要打開心胸，以「open mind」心態面對這場競爭，不要因為偏好某個團就去攻擊別人，「我在很多地方看到這樣方式，其實我覺得很難過，有時候藝人並沒有支持這種事情，因為她們會互相幫助，我們應該是多鼓勵，像晶晶也是，她連綁個馬尾都有人在Dcard討論她的髮型，美醜本來就是很個人嘛，她喜歡這樣綁、很有自信，Why not？」
薄荷水晶在第5集因為製作單位記錄分數錯誤，將99分誤植為90分，更正後引發灌票質疑，華研無端遭受網友謾罵，成為另類受害者，何燕玲表示很感謝製作單位有願意修正錯誤的勇氣，也心疼女孩們受委屈，「我跟小朋友們說，比賽是跟自己比，觀眾喜歡看到的是妳們一集一集在進步，這個才會令人感動，就像當初《超級星光大道》，宥嘉第一集海選的時候一個鏡頭都沒有，到後面才整個跳出來，這是需要時間的」。
「我們的優點就是9人9色，唱歌實力堅強，缺點就是舞蹈表演能力較弱，落差上比較大。」
成軍時間比其他團晚，因為團員學業關係，薄荷水晶無法合宿培養默契，她們花了更多時間熟悉彼此、培養感情，何燕玲認為華研訓練生注重歌唱實力，先天條件就不一樣，像言菱就不會舞蹈，不過舞蹈能力能透過訓練加強，這就是給練習生一個機會，「未來她們應該很難9人一起出道，但我覺得就是有一個賽道，讓她們被看見，萩璇我也希望她被看見，或許她不一定要在女團，比較適合音樂劇之類活動，但她參加過《未來少女》，就能累積一些作品，這是我們用心良苦的地方」。
薄荷水晶的音樂在數位串流平台排行榜上名列前茅，何燕玲表示，華研一開始遴選練習生便是以音樂發展為主，許多成員甚至是來到《未來少女》節目上才演出人生第一個唱跳舞台，音樂製作與呈現出來的歌聲以及成員本身的歌手氣質，都是與其他團不同的地方，公演歌曲能佔據各大數位音樂平台榜單，與其他線上歌手並駕齊驅地競爭，是薄荷水晶的最大優勢。
她暖心的說，看到網路各種批評誰不適合哪首歌，其實這些都是華研的多方面嘗試，面對每次比賽，音樂製作人都會慎重讓所有人試唱，唱完後再選出來最適合的人選，希望網友能多點包容心態，對於這些年齡尚屬稚嫩的女孩們，在提出批評時能適時手下留情，「17歲的時候妳知道自己要做什麼嗎？對於這些孩子多些鼓勵，少些批評」。
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