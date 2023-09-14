麻衣離婚5個月！夢多突曬「親密貼臉合照」曝交情：不想讓她失望
43歲日籍女星麻衣（佐藤麻衣）在台灣演藝圈發展多年，2014年和台塑集團創辦人王永慶的長孫王泉仁結婚，但兩人已於今年4月離婚，麻衣也正式恢復自由之身。而就在麻衣離婚5個月後，同為日籍藝人的夢多（大谷主水）昨（13）日突然貼出和麻衣的貼臉親密合照，並感性表示：「我每次在工作都全力以赴，因為不想讓她失望。」曝光兩人的好交情。
記者賴禹妡／綜合報導
夢多昨日在臉書曬出和麻衣的合照，他透露自己和麻衣認識許久，以前在他不紅的時候，麻衣都願意在繁忙的工作中抽出空檔和他聊天，身為演藝圈前輩也會給予他很多建議，當初在麻衣離開台灣前，還和夢多說：「你一定可以，接棒給你。」
夢多表示，後來他開始忙碌於工作，有時候因為無法休息而覺得很煩，但心裡總會想起麻衣曾對他說過的話，「所以我每次在工作都全力以赴，因為不想讓她失望」，如今麻衣回到台灣演藝圈，終於能讓她看到自己的成長，夢多感性地說：「希望以後不管在日本或是台灣，想要開一個節目，我繼續會努力的，我一定會回報你。」也相當感謝粉絲的支持，「我們在台灣發展非常的開心，希望繼續給你們提供好的節目」。
貼文一出，網友紛紛留言，「麻衣真的很有氣質」、「怎麼有夫妻臉」、「帥哥加美女」、「有沒有考慮在一起，蠻配的欸」、「他鄉遇故知，最暖的相遇」、「真正的好朋友」、「畫面太美」、「你果然很有女人緣」。