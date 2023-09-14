金鐘58／吳宗憲少了主持勁敵黃子佼 「Me too過關才有辦法入圍」
第58屆金鐘獎入圍名單今（14日）公布，吳宗憲以中天《小明星大跟班》、三立《綜藝大熱門》雙料入圍綜藝節目主持人獎，也以《綜藝玩很大》入圍益智及實境節目主持人獎，談到這次少了勁敵《婚禮歌手》黃子佼，吳宗憲不改直言風格：「Me Too過關才有辦法到這裡，我不可能做不OK的事，要對父母交代。」也提到，「中國大陸有一句話叫德藝雙馨，這樣才可以。」
記者羅凌筠／台北報導
吳宗憲以《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》自己打自己，在愛徒LuLu、陳漢典與女兒吳姍儒（Sandy）之間，吳宗憲坦言：「應該《大熱門》要拿，該你們拿了，我今年就陪榜，我都是配菜，你們是真正大菜，未來是你們的。」這句話他以前也獻給《綜藝玩很大》的KID、坤達與已故的黃鴻升（小鬼）。
捲入Me too風波的炎亞綸、黃子佼在入圍名單中全數槓龜，評審主委李景白透露，決選名單的確有受Me too事件影響，「沒討論不可能，就看評審心裡的尺。」而吳宗憲笑傲主持人榜單，李景白鼓勵生力軍繼續表現：「主持人不是一朝一夕可以養成，憲哥入圍多不是偶然，希望更多新進的人進來。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110