巴氏量表擬放寬！學者齊籲：外籍看護工納長照　兼顧管理與勞權

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辛炳隆指出，勞動部樂於引進移工，但衛福部擔憂引入外籍看護，會讓台灣的長照體系更不容易建立，勞動部則認為是長照體系做得不好，才會讓民眾想要申請外籍看護，兩部會意見不合。
他說，自己不反對開放移工，因為確實需要外籍看護填補長照體系人力的不足，但若沒有統籌規劃，兩邊政策的衝突就會一直存在，建議本國照服員與外籍看護搭配使用。
政大勞工所教授劉梅君指出，外籍看護在家戶工作勞動條件差，常常做超過看護的工作，還要面對照顧對象的情緒、密集照護、容易發生人身侵害議題等，現階段保護、管理措施就不足，若再放寬可預期失聯移工會更多。
劉梅君認為，引進外籍看護與本國居服員之間本來就存有消長關係，放寬引進更多移工，會衝擊到台灣的長照政策與體系，最根本的問題就是政府面對長照議題，究竟是要公共化還是私有化。
劉梅君指出，外籍看護納入長照體系，並由長照機構作為雇主，才能根本解決家庭式照顧所衍生的外籍看護被濫用，勞權被漠視且人身權利被侵害的問題，先前長照規劃有提出過，但雇主都不同意，因為台灣人已經習慣請一個移工顧24小時、隨時待命，若將外籍看護納入長照體系，勢必會有更嚴格的工時規範。
國立台北健康護理大學長期照護系教授陳正芬擔憂，申請門檻放寬後，會讓沒有必要申請的家庭，產生保護性的依賴，照理說應該積極鼓勵老人進行社會參與，在社區推動延緩失智失能、復能活動，一對一的照看方式、關在家裡，反而不利於活躍老化。
陳正芬指出，若每位老人都期待一對一的照顧，那當台灣進入2025年超高齡社會，2025年老年人口成長至469萬人，開放80歲以上長者就可申請家庭看護工，這種一對一的照顧人力不僅會導致照顧人力配置失衡，更會製造不必要的失能依賴。
陳正芬認為，目前外籍看護就面臨許多勞權問題，如被《勞基法》排除在外，工資低廉僅2萬元、工時沒保障（雇主多要求24小時在側）、沒有週休二日、沒有明確加班費、與廠工薪水還有8000元的價差，難怪會有逃逸、失聯的問題，呼籲移工納入《勞基法》保障。並建議政府基於既有長期照顧2.0的基礎，提出具體可行的社區共同照顧支持網絡，長照財務穩健政策，並提供當世代急需的家庭照顧假，讓80世代理解好的照顧不是促使依賴與永久失能。
民團擔憂在目前缺工的狀況下，又放寬門檻，外籍看護會選擇輕症、環境好的工作，而那些最需要照顧、狀況最糟的家庭，反而無法得到照顧。
辛炳隆認為，雖然政府把門大開，但不見得會有那麼多移工近來，畢竟台灣還要跟日本、韓國競爭，當大家都在搶人的情況下，移工又有自由轉換雇主的權利，弱勢家庭很可能留不住移工，因為政府沒有考量到需求變大、人力供給卻不足，建議要開發新的來源國，增加移工來源。
劉梅君則認為，不是每一個老人都需要一對一的照顧服務，尤其重症更不該請一個人24小時、全年無休的照顧，那會壓垮移工，最適合的做法是送進機構，有專業人員輪班，但目前長照量能不夠、機構不足，價格又高昂，才會出現弱勢者欺壓更弱勢移工「弱弱相殘」的困境，呼籲政府面對長照議題要負起責任，把相關人力做最有效的運用、放到適合的位置，根據輕中重症，引導家庭使用日托中心、社區活動、機構等分級分流。
勞動部正評估重啟「外籍看護工外展看護服務試辦計畫」，由居服單位引進外籍看護，與台籍的照服員組成居家服務團隊，對家庭提供服務，外籍看護有任何問題，會由該團隊與家庭溝通，成為外籍看護的後盾，且移工是由居服單位申請引進，人力早就備在那裡，當民眾有需求，只要一通電話，人就會到，不用再等待引進移工的時間。
陳正芬說，目前長照2.0規定有申請外籍看護者，無法使用照顧服務（但能用專業服務），但7、8等級的重症失能者需要更密集式的照顧，一對一沒有輪班難以負荷，除了考慮機構式選項，也建議政府開放長照2.0，讓本國籍日間照顧服務員、居服員與外籍看護互相銜接，外展看護計劃也能加入，一起配搭使用，讓外籍看護有輪休機會。