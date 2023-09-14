利比亞遇百年洪患！德納市「遍地屍體」 市長：死亡人數恐達2萬
▲風暴丹尼爾（Daniel）近日席捲地中海，在北非的利比亞造成嚴重災情。（圖／美聯社／達志影像）
國際中心楊智傑／綜合報導
2023-09-14 16:40:50
地中海大型風暴「丹尼爾」（Daniel）近日侵襲北非國家利比亞，在首都的黎波里以東900公里的沿海城市德納（Derna）災情最為嚴重。當地官員稱受水壩崩塌影響，大量居民被沖入大海、建築物慘遭嚴重破壞，1/4座城市因此遭毀，受災地區仍不斷打撈起遺體，死亡人數恐高達2萬人。
利比亞遭到地中海大型風暴帶來的災難性暴雨影響，位於首都的黎波里以東900公里的德納市（Derna），更因兩座大壩崩塌引發大洪水，導致更加慘重的災情。這場被稱為「災難級洪患」的恐怖洪患使這個本有12.5萬人口的城市面目全非，目前控制利比亞東部的利比亞國民軍（LNA）12日發布聲明稱，颶風「丹尼爾」給德納市造成的死亡人數已超過5300人，7000多人則是受傷正在接受治療。
德納市長蓋蒂（Abdulmenam al-Ghaithi）指出，當地緊急救援隊正在不斷打撈受災地區的遺體，但由於該城市多處被洪水摧毀，該市死亡人數最終估計可能達到1萬8千至2萬人；民防部長、緊急事務委員會官員希姆沙（Hichem Abu Chkiouat）也向《路透》形容，該座城市如今遍地都是屍體，從海裡、山谷間到建築物下方到處都是，「我可以毫不誇張地說，整座城市的25%已消失了，有很多建築物已經倒塌了。」
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東部當局發言人卡拉茲提到，該市此前尋獲約3200具遺體，其中1100人身分未明。
利比亞緊急和救護機構負責人奧薩馬·阿里（Osama Aly）告訴《CNN》，當局並沒有料到如此慘烈規模的災難襲來，這是當地第一次遇到規模如此嚴峻的氣候災害；世界衛生組織（WHO）12日指出，強降雨至少影響當地150萬至180萬人，而世衛組織也對颶風造成的災害範圍感到震驚，正在積極建造戶外醫院與移動式診所。