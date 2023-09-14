特企／Insilico Medicine授權Exelixis獲ISM3091全球開發權利

根據協議條款，Insilico Medicine將授予Exelixis開發和商業化ISM3091及其他靶向USP1化合物的全球獨家許可，並在2023年第三季度獲得8000萬美元的預付款。此外，Insilico Medicine還有資格獲得基於後續開發、商業化和銷售的里程碑付款，以及未來產品淨銷售額的權利金。
Exelixis執行副總裁兼首席科學官Dana Aftab表示，ISM3091是一款靶向USP1的潛在同類最佳小分子抑製劑。 USP1是一個重要的腫瘤靶點，廣泛適用於BRCA突變的腫瘤。 ISM3091有別於同類USP1抑製劑，臨床前數據表現佳， 相信ISM3091將成為Exelixis持續增長的臨床階段產品線的重要補充。另在今年5月FDA已經批准了Insilico Medicine關於ISM3091的新藥臨床試驗申請，期待著加速1期臨床試驗工作。
Insilico Medicine創始人兼首席執行官Alex Zhavoronkov表示，ISM3091是Insilico Medicine在人工智慧生成平臺Chemistry42賦能下發現的第三個臨床階段專案。該化合物的新穎結構、抗腫瘤活性和卓越的成藥性使其成為潛在治療與BRCA突變相關的癌症，如乳腺癌、卵巢癌及前列腺癌的差異化項目。
而該項目吸引了多個製藥行業潛在合作夥伴的興趣，在這其中Exelixis的專業技術水準及開發和商業化能力讓我們印象深刻。Exelixis在腫瘤學領域擁有成功的臨床開發和商業化記錄，是推動 ISM3091 發展的理想合作夥伴。很高興看到USP1專案成為繼癌必定（cabozantinib）之後該公司全球腫瘤專營項目管線中的一個組成部分。
Insilico Medicine網站
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