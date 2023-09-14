金鐘58／丁強獲終身成就獎 遺孀李璇感動喊「代表丁叔再上台」
第58屆金鐘獎今（14）日宣布入圍名單，第一個特別貢獻獎項得主由已故演員丁強奪得。他縱橫影視圈將一甲子，對於業界的付出，或是對後輩的提攜，絕對是最實至名歸的人選。遺孀李璇透過經紀人客氣地說：「謝謝陳慧玲製作幫忙，讓璇姐代表丁叔再上台一次，其他的話想想後再上台再說。」
記者蔡依庭／台北報導
特別獎項評審委員會主任委員王志誠則說，總共有5位人選，但丁強都是非常有表演資歷，人生晚年也非常提攜後輩，是非常好的模範，而且丁強總不計較酬勞，替學生作品付出，所以最後評審的目標非常一致，毫無懸念。
丁強去年7月小中風身體欠安不再演出，今年1月15日因跌倒入院治療，於1月27日因血氧濃度過-低逝世，享壽86歲。他和資深女星李璇結褵51年，感情深厚，2月時丁強骨灰在陽明山植葬，李璇難過到，蹲下親了丈夫的墓園，當時畫面令人動容。
丁強自政工幹校影劇系畢業後，服務於中華民國陸軍陸光話劇隊。1961年獲聘為中央電影公司特約演員，演出《薇薇的週記》等片。在1969年，他初執導筒，導演《毒火掌》；隔年以喜劇演員之姿活躍於螢光幕。他和李璇再婚後，主要從事幕後工作，並特地為李璇量身打造多部影集，是令人稱羨的演藝圈神仙眷侶。