韓孝周《Moving異能》遇害「1打1讓她慘死」　李正河抱允貞飛高高

金鐘58／丁強獲終身成就獎　遺孀李璇感動喊「代表丁叔再上台」

▲丁強獲得本屆終身成就獎，遺孀李璇能為丈夫再走上金鐘舞台感到開心。（圖／大愛提供）
▲丁強獲得本屆終身成就獎，遺孀李璇能為丈夫再走上金鐘舞台感到開心。（圖／大愛提供）

記者蔡依庭／台北報導

第58屆金鐘獎今（14）日宣布入圍名單，第一個特別貢獻獎項得主由已故演員丁強奪得。他縱橫影視圈將一甲子，對於業界的付出，或是對後輩的提攜，絕對是最實至名歸的人選。遺孀李璇透過經紀人客氣地說：「謝謝陳慧玲製作幫忙，讓璇姐代表丁叔再上台一次，其他的話想想後再上台再說。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲李璇不敢思念亡夫丁強，怕他不捨投胎。（圖／記者陳明中攝）
▲李璇曾表示不敢思念亡夫丁強，怕他不捨投胎。（圖／記者陳明中攝）
特別獎項評審委員會主任委員王志誠則說，總共有5位人選，但丁強都是非常有表演資歷，人生晚年也非常提攜後輩，是非常好的模範，而且丁強總不計較酬勞，替學生作品付出，所以最後評審的目標非常一致，毫無懸念。

▲視帝丁強對演藝圈貢獻級深。（圖／翻攝國家電影及視聽文化中心臉書、亞凰國際娛樂提供）
▲視帝丁強對演藝圈貢獻級深。（圖／翻攝國家電影及視聽文化中心臉書、亞凰國際娛樂提供）
丁強去年7月小中風身體欠安不再演出，今年1月15日因跌倒入院治療，於1月27日因血氧濃度過-低逝世，享壽86歲。他和資深女星李璇結褵51年，感情深厚，2月時丁強骨灰在陽明山植葬，李璇難過到，蹲下親了丈夫的墓園，當時畫面令人動容。

丁強自政工幹校影劇系畢業後，服務於中華民國陸軍陸光話劇隊。1961年獲聘為中央電影公司特約演員，演出《薇薇的週記》等片。在1969年，他初執導筒，導演《毒火掌》；隔年以喜劇演員之姿活躍於螢光幕。他和李璇再婚後，主要從事幕後工作，並特地為李璇量身打造多部影集，是令人稱羨的演藝圈神仙眷侶。

更多「金鐘58入圍揭曉」相關新聞。

金鐘58／黃健瑋首輪就出局　唐美雲不受Me too影響：每人都有把尺

金鐘58／吳宗憲少了主持勁敵黃子佼　「Me too過關才有辦法入圍」

金鐘58／主持人姚淳耀介紹嘉賓出包　念錯于子育姓名「當場下跪」

賴佩霞以《人選之人》入圍金鐘獎　郭辦發聲：雙喜臨門的好兆頭

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞