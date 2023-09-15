天坑危機7／全台半年內逾8起天坑案　多因施工不當惹禍

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新竹縣竹北市勝利一路上施工中的建案「豐采520」，一旁路面突然塌陷出天坑，導致一台特斯拉電動車掉入坑中。時代力量立委邱顯智揭露，這已是「豐采520」周邊的第5起塌陷事件。7月事故原因鑑定報告出爐，報告指出，坍塌係因路原路基回填不實、長期土壤流失，以及工地地下室開挖、長期抽地下水導致。
後續進度：
事發後新竹縣依違反《建築法》開罰建商、營造商及監造建築師，各處3萬元罰鍰。5月18日被居民發現偷施工再開罰18萬。9月，新竹地檢署搜索新竹縣工務處，江姓處長涉及收賄，該案疑與釀成竹北天坑的「豐采520」案有關，共4名公務員遭裁定羈押禁見。
📍5/13，台北市信義區
台北市信義區崇德街60巷22號附近，一處新建工地旁的道路地層下陷，出現長15公尺、寬3公尺、深度2至3公尺的坑洞，波及一旁民宅地基。台北市工務局指出，此案因為建案工地開挖地下基礎，連續壁滲水造成地下水湧入基地，周邊道路沙土被帶走導致出現坑洞。
後續進度：
天坑旁建案為「東昀昀」，營造商則是「華熊營造」，台北市建管處開罰華雄營造及監造人18萬元。
📍6/20， 台南市安平區
台南市安平區府平路、健康四街路口，疑因路面下陷，導致一輛行經的預拌混泥土車左後輪受困坑洞中，整輛車更傾斜近45度險些翻覆。台南市水利局指出，這起路面下陷事件是因排水箱涵已施作近3、40年，年代久遠，加上位於海水感潮段，受海水鹽分及潮汐日夜沖刷腐蝕，造成局部混凝土劣化、鋼筋裸露鏽蝕，影響箱涵結構穩定性，加上水泥預拌車輾壓造成破損下陷。
後續進度：
台南市政府協助混泥土車當事人後續賠償事宜，同時盤點超過30年以上的箱涵地點進行勘驗，並利用科技如透地雷達等找出隱藏的問題，同時以人力等各種方式檢視安全。
📍7/8，台北市大同區
台北市大同區南京西路315號附近，柏油路面突然塌陷，形成一個巨大的天坑。現場坑洞長約5公尺左右、深約1公尺，台北市工務局指出，該處由於地層軟弱，長期受潮汐影響地下水位升降，使汙水管線下方土壤承載力不佳，導致汙水管接頭鬆脫錯位，土砂沿管線破損處流失。
後續進度：
台北市衛工處後續以內視鏡巡檢車檢視淡水河沿岸11條汙水管均正常。另外，土木技師公會有派技師到兩側民宅檢測，目前從自動、人工監測系統結果來看，傾斜度跟穩定度沒有安全上的疑慮，但後續仍會繼續監測。
📍8/20，台北市萬華區
台北市萬華區昆明街320巷一處工地周遭發生路面下陷，長約3公尺、寬2公尺、深度1.5公尺。這起天坑事件疑似因舊有水溝末端，加上地基較鬆軟又遇大雨沖刷，導致土石流失下陷。
後續進度：
工地基周邊第一時間已灌漿修復，並要求持續觀察監測，後續針對工地周邊地質狀況進行透地雷達探測，作為後續補強維護參考。
📍8/21，新竹縣竹北市
新竹縣竹北市縣政七街路口，因施工不當發生道路塌陷意外，造成現場瓦斯管線、自來水管線破裂，新業建設坦承塌陷與建案有關。
後續進度：
新竹縣工務處提出短中長期計畫。短期組成專案小組針對縣轄內10處深基礎開挖工程密集稽查，中長期則將委託專業團隊做敏感地區的地質調查，預先發現問題、妥善因應。
📍9/7，台北市中山區
台北市中山區大直街94巷的「基泰大直」建案，因施工不慎導致鄰房塌陷，鄰近民宅傾斜外、更有樓層從2樓變1樓的嚴重受災戶，緊急疏散超過400多名住戶到附近飯店安置，其中下陷坍塌影響最嚴重的25戶受災戶仍無法返家。
後續進度：
「基泰大直」建案灌漿穩定工地防止災害擴大、並全面停工。意外所造成損失與保險理賠，金額尚待評估中。
基泰承諾三項善後補救措施：提撥1億元提供給法制局指定的銀行做信託、損害最嚴重的25戶，無論自蓋或公辦都更一律全力配合、受災戶若須租房願意支付3年租金。
📍9/7，台北市大同區
台北市大同區赤峰街一處民宅前的馬路出現陷落情形，出現一個長約2公尺，深度1.2公尺的大坑洞，警消獲報後趕往現場，並立即疏散附近民眾。詳細原因待相關單位調查釐清。
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