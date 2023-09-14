訪美啟航！侯友宜：讓美國了解我們捍衛民主維護台海和平決心
國民黨總統參選人侯友宜今（14）日出訪美國，出發前於桃園國際機場發表行前談話，侯友宜表示，美國是中華民國最堅定的盟友，此行將拜會國會、政界、智庫，將透過交流，穩固美國跟中華民國的友誼，深化雙方關係，也企盼美國持續對穩定台海和平，給予更多的關注，並協助台灣在印太區域的經貿參與。
記者李春台／桃園報導
侯友宜表示，此次行程將造訪紐約、華府、舊金山等城市，會晤美國國會參、眾兩院議員，並拜會政界、智庫及科技界。將透過誠摯的交流，讓美方了解，我們捍衛民主制度、自由價值的信念，及維護台海區域穩定和平的決心，並將繼續維持美國跟中華民國的友誼，推動實質交流，努力地深化雙方關係。也期盼美國能夠持續對穩定台海和平，給予更多的關注，並協助台灣在印太區域的經濟貿易參與。
侯友宜指出，美國長期以來都是中華民國最堅定的盟友，我們堅守民主、自由的價值，也共同為維繫印太區域的穩定和平而努力，從過去到現在，雙方在軍事、戰略上有密切的合作，在經濟貿易、科技產業、人才交流等面向上，更有著深刻的關係。
侯友宜也說到，美國僑界一直以來都是支持中華民國的重要力量，並為維繫中華民國與美國的關係，做了相當大的貢獻，因此也將參加僑界活動，並特別安排拜會各地僑社，與僑胞互動交流，感謝他們長年對國家的付出，也爭取其支持。