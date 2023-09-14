「川流長粵~辛有所蜀」創藝饗宴 台南老字號飯店展現料理新風貌
台糖長榮酒店推出全新川粵宴「川流長粵~辛有所蜀」，保留傳統「食在廣州，廚出鳳城」順德菜系的鮮、嫩、爽、滑食材刀工，創意結合川渝巴蜀的麻、辣、鮮、香美饌特色，突破八大菜系之廚藝融合，呈現出 16 道川粵新式菜品，觀旅局長林國華今(14)日代表市長黃偉哲出席新菜發表記者會，邀請大家來台南品嘗不一樣的美食饗宴。
記者陳諭申/台南報導
台南台糖長榮酒店總經理鄭東波表示，酒店2樓長園中餐廳在台南深耕19年，是台南當地宴請國內外重要貴賓的首選。這次長園中餐廳川粵宴特別邀請台灣聯合利華飲食策劃廚藝顧問團隊，透過自己本身47年廚藝經驗，搭配行政總主廚張瑋霖海內外西餐32年業界資歷，共同帶領酒店中餐廚師團隊，研發重新詮釋經典老菜，以中西融合新派手法，賦予傳統中菜新的生命力，使其更絕美、更吸睛、更潮流；除秉持此傳承不忘本，創新不守舊的理念外，也特別將西餐的食藝之美、融入川、粵菜作擺設盤飾升等變化，著實將兩邊品牌各自累積多年廚藝功夫與能量傾力爆發，注入此次「川流長粵~辛有所蜀」所千挑百選的16道美饌菜中。期盼藉此次推出千姿多彩變化卓著之蜀粵風貌筵席，真心款待長期支持台糖長榮酒店南來北往的旅客，以及府城在地饕客貴賓們。
台南觀旅局局長林國華表示，台糖長榮酒店在台南深耕逾 19 年，是台南當地宴請國內外重要貴賓的首選，其長園中餐廳以台粵中菜遠近馳名，且港點粵菜廣受老饕們喜愛，這次長園中餐廳重新詮釋經典老菜，以中西融合新派手法，賦予傳統中菜新的生命力，使其更吸睛、更潮流、更美味，中秋及國慶連假將屆，歡迎大家來台南遊玩，住一晚、賞好景、吃美食。