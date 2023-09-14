都是3萬上下！買iPhone 15還是14 Pro　達人：14 Pro這2點爽度高

蘋果昨（13）天正式推出iPhone 15，台灣很快的會在9月15日展開預購，9月22日上市。目前iPhone 14 Pro 蘋果官網雖然已經下架，但在通訊行內還是可以找到，價格大約3萬出頭，而新一代的iPhone 15起跳價為2萬9900元，兩款都落在3萬上下的價格帶，該換哪一台讓網友天人交戰。3C達人廖阿輝表示：「價格接近的前提下，推薦買 iPhone 14 Pro 有更好的望遠鏡頭跟更好的螢幕，爽度比較高。」
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iPhone 15全系列已經在蘋果官網上架，準備在本周五開賣，新機上架的同時，不少舊機順勢降價，讓舊代旗艦機價格和新機入門款價格拉近，目前iPhone 14 Pro 市場價大約落在3萬出頭，而最新的iPhone 15則為2萬9900元。讓想換機的民眾難以抉擇，便在Ptt上發文詢問「該買iPhone 15還是iPhone 14 Pro？」
有網友建議「不在意重量和USB-C就買14 Pro」，還有人認為，現在手機效能過剩，再怎麼追求晶片，主要用途還是看YouTube、滑FB、傳LINE，如果需求不高，覺得現階段入手14 Pro 是個好選擇。而在蘋果精準刀法之下，Pro不是單贏處理器，螢幕跟鏡頭也更好。但網友點出關鍵：「想買14 Pro 首先要找得到貨。」另一派則認為科技產品就是「買新不買舊」，且今年iPhone 15使用 USB C便利性大增。